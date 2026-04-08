واکنش گروههای فلسطینی و محمود عباس به آتش بس میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش جهاد اسلامی پیروزی تاریخی بر تجاوز صهیونیستی-آمریکایی و خنثی کردن تمام نقشه‌های دشمنان» را به ملت بزرگ ایران و رهبری خردمند آنها تبریک گفت.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از چهل روز نبرد خونین و حماسی، «مردم ایران و نیروهای مسلح آنها متجاوزان را مجبور به پذیرش آتش‌بس طبق شرایط ایران اسلامی کردند.»

در این بیانیه آمده است: «دشمن آمریکایی از تهدید به تنزل ایران به عصر حجر، به یک کشوری تبدیل شده که باید بر سر حضور و نفوذ آمریکا در منطقه با آن مذاکره کند.»

این بیانیه این را به خودی خود، همچون روز روشن، گواه بر این دانست که «تجاوز کاملاً در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است و ایران به لطف عزت شهدا و مبارزانش، همچنان سربلند، قوی و با عزت باقی می‌ماند.»

در پایان این بیانیه آمده است: «اینها لحظاتی تاریخی برای مردم مظلوم منطقه و جهان، به ویژه مردم فلسطین هستند که آرزوی آزادی خود را دارند. پایداری و مقاومت مداوم آنها در نهایت پیروزی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.»

جنبش مجاهدین فلسطین نیز تأکید کرد که ایران ثبات موضع خود را ثابت و توطئه‌های دشمن را خنثی کرد. دستاوردهای نظامی ضربات دردناکی وارد کرد که «شکنندگی سیستم‌های آمریکایی و صهیونیستی» را آشکار ساخت.

این جنبش تأکید کرد که زمان یکه‌تازی و سلطه‌گری از بین رفته و گزینه مقاومت تنها راه تحمیل معادلاتی است که از حقوق و سرمایه‌های ملت‌ها محافظت می‌کند.

همچنین محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از برقراری آتش‌بس میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران استقبال کرد و آن را گامی مثبت و مهم در تحقق ثبات دانست.