واکنش کرملین به آتش بس ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز پس از اعلام آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا برای مذاکرات بر سر طرح ۱۰ بندی ایران جهت توافقی جامع در پاکستان اعلام کرد که روسیه از همان ابتدا بر ضرورت گذار سریع به راه‌حل‌های دیپلماتیک در قبال ایران تاکید داشته است.

پسکوف در توضیح موضع روسیه در قبال وضعیت پیرامون ایران به خبرنگاران گفت: مایلم یادآوری کنم که ما از همان ابتدا درباره نیاز به تغییر جهت سریع این تنش به سمت مسیر صلح‌آمیز و حرکت سریع به سمت برقراری تماس‌ها و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک صحبت کرده‌ایم.

سخنگوی کرملین ضمن استقبال از اعلام آتش‌بس میان دو طرف، از تصمیم دو طرف برای متوقف کردن درگیری‌های نظامی بیشتر حمایت کرد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که تماس‌های مستقیم میان ایران و آمریکا طی روزهای آتی برقرار شود.

به گفته پسکوف، مسکو انتظار دارد دو طرف در مذاکرات از منافع خود دفاع کنند.

سخنگوی کرملین همچنین گفت که روند صلح در اوکراین و مذاکرات پیرامون ایران تنها به طور غیرمستقیم مرتبط هستند.

او ابراز امیدواری کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی به زودی زمان بیشتری برای مذاکرات صلح اوکراین داشته باشند.