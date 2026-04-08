به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم ظهر چهارشنبه در مراسمی مذهبی در شهرستان گمیشان با تسلیت ایام و قدردانی از برگزارکنندگان این آیین، اظهار کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در برنامه‌های دینی و انقلابی، نشان‌دهنده عمق باورهای اعتقادی و پایبندی آنان به آرمان‌های نظام اسلامی است.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در برگزاری این مراسم افزود: همراهی نهادهایی همچون شورای هماهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، فرمانداری‌ها، ائمه جمعه و فعالان فرهنگی، جلوه‌ای از وحدت و هم‌افزایی در مسیر ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی است.

مدیر مرکز اسلامی گلستان در ادامه به تحولات اخیر و برخی مباحث مطرح‌شده درباره آتش‌بس و مذاکرات اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید به‌صورت شفاف مورد توجه قرار گیرد این است که در جمهوری اسلامی ایران، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، بر اساس قانون اساسی، در اختیار فرمانده کل قواست و هرگونه اظهارنظر خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار است مگر آنکه به تأیید مقام معظم رهبری برسد.

دیلم با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه یک سرمایه راهبردی است، اظهار کرد: این حضور گسترده در هفته‌های اخیر، بیانگر حمایت قاطع ملت از نظام و رهبری است و نباید تحلیل‌ها به‌گونه‌ای باشد که این سرمایه اجتماعی به حاشیه رانده شود یا به معنای عقب‌نشینی از اصول و آرمان‌ها تلقی شود.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با فشارهای مختلف، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کنند، افزود: مطالباتی که پیش از این از سوی دشمنان مطرح می‌شد، از جمله محدودسازی توان دفاعی، مسائل هسته‌ای و تضعیف جبهه مقاومت، همگی با هدف کاهش اقتدار ایران بوده است، اما ایستادگی ملت و نظام مانع تحقق این اهداف شده است.

مدیر مرکز اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بازگشت به آموزه‌های اصیل اسلامی گفت: یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی جوامع اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، فاصله گرفتن از قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام بوده است و هر زمان که مسلمانان به این دو منبع بازگشته‌اند، شاهد عزت و پیشرفت بوده‌اند.

دیلم همچنین به مفهوم «جنگ شناختی» اشاره کرد و ادامه داد: امروز دشمنان بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند با روایت‌سازی، تحریف واقعیت‌ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ذهن و باور مردم را هدف قرار دهند. این جنگ، جنگ روایت‌هاست و اگر ملت‌ها در این عرصه دچار خطا شوند، حتی در صورت پیروزی نظامی نیز ممکن است دچار شکست شوند.

وی با تأکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی در جامعه اظهار کرد: شناخت درست از واقعیت‌ها و تمییز روایت حق از باطل، یکی از مهم‌ترین الزامات امروز جامعه اسلامی است و این امر نیازمند تبیین مستمر از سوی علما، نخبگان و رسانه‌هاست.

مدیر مرکز اسلامی گلستان در ادامه به مفهوم پیروزی از منظر اسلامی پرداخت و گفت: در نگاه دینی، پیروزی صرفاً به معنای غلبه نظامی بر دشمن نیست، بلکه زمانی پیروزی کامل محقق می‌شود که علاوه بر شکست فیزیکی دشمن، اندیشه و تفکر وی نیز در جامعه اسلامی بی‌اثر شود؛ چرا که در غیر این صورت، بستر برای بازتولید دشمنی‌ها در آینده فراهم خواهد شد.

دیلم با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام، افزود: در مقاطع مختلف، از جمله در برخی جنگ‌ها یا حتی در صلح‌هایی مانند صلح حدیبیه، ظاهر ماجرا ممکن است به‌گونه‌ای دیگر تعبیر شود، اما در واقعیت، این رویدادها زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر برای مسلمانان بوده‌اند و نشان می‌دهد که تحلیل سطحی از وقایع نمی‌تواند بیانگر حقیقت باشد.

وی تأکید کرد: مسلمانان باید به وعده‌های الهی ایمان داشته باشند و از غرور ناشی از امکانات مادی پرهیز کنند، چرا که پیروزی واقعی در گرو توکل بر خداوند و حرکت در مسیر حق است.

مدیر مرکز اسلامی گلستان در پایان با اشاره به نقش رهبری، مردم و نیروهای مسلح در اقتدار کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این سه مؤلفه اساسی توانسته است در برابر فشارها و تهدیدات ایستادگی کند و اقتدار خود را به نمایش بگذارد و امید است این مسیر در نهایت به تحقق اهداف بزرگ جهان اسلام و ناکامی کامل دشمنان منجر شود.