۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

پویش ملی «نهال امید» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در اردبیل

مشگین شهر- مراسم نمادین نهال‌کاری به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران با حضور مسئولان در خیابان ۴۵ متری مشگین شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس و مدیرکل و شهردار، پویش نهال‌کاری در خیابان ۴۵ متری مشگین‌شهر برگزار شد.

حسن وحید معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان منابع آب وزارت کشور درحاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حدود ۲ میلیون اصله نهال هم در سطح کشور در راستای پویش سرو ایران کشت شده که به یاد و خاطره امام شهیدان پابرجا است

وی افزود: مجموعه برنامه ها و کارهایی که در بخش عمرانی سازمان منابع طبیعی تعریف شده در بخش های مختلف از جمله آبخیزداری، طرح های مرتع داری و حفاظت جنگل علی رغم اینکه مواجهه با جنگ بودیم ولی تعطیل نشد و نخواهد شد.

