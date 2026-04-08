پویش ملی «نهال امید» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس و مدیرکل و شهردار، پویش نهال‌کاری در خیابان ۴۵ متری مشگین‌شهر برگزار شد.

حسن وحید معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان منابع آب وزارت کشور درحاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حدود ۲ میلیون اصله نهال هم در سطح کشور در راستای پویش سرو ایران کشت شده که به یاد و خاطره امام شهیدان پابرجا است

وی افزود: مجموعه برنامه ها و کارهایی که در بخش عمرانی سازمان منابع طبیعی تعریف شده در بخش های مختلف از جمله آبخیزداری، طرح های مرتع داری و حفاظت جنگل علی رغم اینکه مواجهه با جنگ بودیم ولی تعطیل نشد و نخواهد شد.