صیانت از شریان حیاتی برق در استان سمنان؛ پایداری خدمت با کار جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز دیسپاچینگ فوقتوزیع شرکت برق منطقهای سمنان نقش حیاتی این مجموعه در تأمین انرژی پایدار و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی استان را مورد تأکید قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای حیاتی در توسعه و رفاه عمومی اظهار کرد: پایداری شبکه برق و استمرار خدمترسانی به مردم، نتیجه برنامهریزی دقیق مدیران، تلاش شبانهروزی متخصصان و کارکنان این صنعت و همچنین همراهی شهروندان در مدیریت مصرف است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت صیانت از تأسیسات حیاتی و تقویت همکاری دستگاههای مختلف برای حفظ پایداری خدمات عمومی تأکید کرد.
قراگوزلو مدیرعامل شرکت برق منطقهای سمنان نیز با قدردانی از توجه مجموعه دادگستری استان به اهمیت زیرساختهای برقرسانی اظهار کرد: در برابر تهدیدات احتمالی دشمنان، تمامی سناریوهای لازم طراحی شده و تدابیر لازم برای حفاظت از تأسیسات راهبردی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به آمادگی کامل کارکنان و متخصصان صنعت برق افزود: پرسنل این شرکت با تکیه بر دانش فنی، آمادگی عملیاتی و حضور مستمر در صحنه، قادرند در کوتاهترین زمان ممکن هرگونه اختلال را برطرف کرده و پایداری شبکه برق را حفظ کنند.
نظر شما