به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّةَ اللهِ فی اَرْضِهِ.

با درود به روح طیبه امام راحل و روح منور و ملکوتی قائد شهید امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی و روان پاک و مطهر شهدای والامقام اقشار مختلف مردم و رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح و با سلام به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) و با عرض تسلیت و تعزیت به خانواده های معزز و مکرم شهدا.

۴۰ روز ایستادگی، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه، و رزم بی امان فرزندان شجاع و افتخارآفرین ملت، در مقابل تجاوز آشکار و غیرقانونی دشمنان آمریکای صهیونیستی به وطن و کشور عزیزمان ایران، سرانجام آنها را وادار به پذیرش شروط پیشنهادی ایران اسلامی و تسلیم واداشت.

پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در خرداد ماه سال ۱۴۰۴، رزمندگان اسلام به دنبال ضربات سنگینی که در آن ایام به دشمنان وارد نمودند با کوله باری از تجارب ۴۷ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، در نهایت بی اعتمادی به دشمن، خود را برای جنگی کوبنده تر، طولانی تر و گسترده تری آماده نمودند.

با ناکامی های دشمن در فتنه آمریکایی صهیونیستی در دی ماه سال ۱۴۰۴، دشمنان در تاریخ ۹ اسفند ماه، تجاوز دیگری را شروع کردند و رهبر عزیزتر از جانمان و تعدادی از فرماندهان و جمعی از مردم را به شهادت رساندند که نیروهای مسلح بلافاصله با بهره گیری از فرامین و تدابیر قبلی قائد شهید امت، هجوم برق آسا، سنگین و کوبنده ای را علیه دشمنان آغاز نمودند به طوری که دشمنان هرگز انتظار چنین صلابت و اقتداری را از نیروهای مسلح نداشتند.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی هر روزی که از جنگ می گذشت با ضربات کوبنده تر، سهمگین تر و شکننده تر و با شگفتانه های جدیدی روبرو شدند. دامنه جنگ، منطقه را فرا گرفت. با ابتکار عمل نیروهای مسلح مقتدر ایران، کنترل جنگ از دست دشمن زبون خارج گردید و دشمنان دستاوردی جز تلفات سنگین، کشته های فراوان نظامی و خسارات زیرساختی گسترده برایشان باقی نماند.

فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروها انتظامی، کارکنان صنایع دفاعی و رزمندگان دلاور بسیجی و عشایر با حمایت همه جانبه و حضور آگاهانه مردم در خیابان ها و میادین در طول ۴۰ روز دفاع و هجوم مقتدرانه و با صلابت با زیر ضرب بردن پایگاه ها، مراکز استقرار ارتش آمریکا در منطقه و ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و اماکن حیاتی، حساس و مهم نظامی، امنیتی، اقتصادی و دارایی های آنان، دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را ذلیل و تحقیر نمودند و با وارد نمودن خسارات و تلفات بسیار سنگین بر آنها، ثابت نمودند ایران مقتدر قادر است هر دشمنی و در هر سطحی را با قاطعیت و با صلابت سر جایش بنشاند و او را وادار به تسلیم و عقب نشینی نماید.

رزمندگان اسلام با نصرت و مدد الهی و با حمات مردم مقاوم، آگاه و شجاع، الگویی به جهان ارائه کردند و ثابت نمودند هزینه مقاومت در برابر قلدرترین، مغرورترین و یاغی ترین حکومت جهان یعنی آمریکای جهانخوار به مراتب کمتر از سازش است و این مقاومت به همراه هجوم پی در پی توانست پوشش مصنوعی قدرت را از ارتش آمریکا جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی کنار بزند و چهره واقعی آنها را همچون حقارت، ذلت و ناتوانی در برابر اراده الهی جنود پروردگار را نمایان سازد.

اراده مستحکم نیروهای مسلح که ناشی از اعتماد و ایمان راسخ به ذات باری تعالی است با حمایت مردم بی نظیر و شرافتمند و مومن کشور ثابت کرد که تسلیحات، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته لشکریان شیطان در مقابل آن کارایی ندارد و این گونه امکانات و تجهیزات پیشرفته وقتی در دستان رزمندگان مسلمان و مومن قرار می گیرد کارآمد، افتخارآفرین و پیروزی خلق می کند.

مجددا اعلام می داریم:

با بی اعتمادی به دشمنان آمریکایی و صهیونیست، تمام تحرکات آنها را در منطقه زیر نظر داریم و در صورت اشتباه مجدد آنان، ویرانگرتر و کشنده تر از قبل با آنها برخورد خواهیم نمود.

با ابتکار عمل تنگه هرمز را مدیریت و هوشمندانه آن را کنترل می کنیم.

برای چندمین بار می گوییم ما تهدیدی برای کشورهای منطقه نیستیم و نخواهیم بود و توصیه می کنیم دولت ها و ملت های مسلمان به ایران اسلامی اعتماد کنند و برای اخراج ناامن کننده اصلی منطقه و جهان، ارتش آمریکا تلاش و همکاری کنند.

نیروهای مسلح از هر فرصتی برای افزایش قدرت دفاعی خود استفاده خواهند کرد و با خروج نیروهای متخاصم از منطقه برای برقراری نظم و امنیت در خلیج فارس و آبراه های بین المللی همه توان خود را به کار خواهند گرفت و امنیت منطقه را تضمین خواهند نمود.

ضمن قدردانی از مجاهدت رزمندگان جبهه مقاومت در جنگ تحمیلی اخیر، همچون گذشته از جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و عراق حمایت خواهیم کرد.

آمریکا را در هرگونه تعرض و تعدی و تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و منافع آن شریک می دانیم و با آن برخورد قاطعانه خواهیم نمود.

ضمن عرض خداقوت و تشکر از جانفشانی و ایثار آحاد نیروهای مسلح و بسیج مردمی و عشایر عزیز، همچنان آماده و دست بر ماشه به فضل

از مردم آگاه مقاوم و همیشه در صحنه می خواهیم همچون گذشته حضور در میادین و خیابان ها را در شب های آینده حفظ نموده و دشمنان ایران مقتدر و ملت سلحشور را از هرگونه فتنه انگیزی مایوس نمایند.

و من نصر من عندالله العزیز الحکیم