به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار به میزبانی فرمانداری بر ضرورت تشدید نظارتها بر بازار، ساماندهی عرضهکنندگان سیار و کنترل قیمت کالاهای اساسی تاکید کرد.
وی گفت: مدیریت بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاهای ضروری باید با رویکرد نظارتی مستمر، تصمیمگیری دقیق و اقدام میدانی دستگاههای متولی دنبال شود تا ثبات قیمتها و رضایت عمومی تأمین گردد ...
فرماندار گرمسار خواستار ارائه گزارشهای تحلیلی روزانه از وضعیت بازار شد و گفت: دستگاههای نظارتی ضمن بررسی میدانی، گزارش جامعی از کمبودها، مشکلات، روند قیمتها و پیشنهادهای اصلاحی به ستاد تنظیم بازار شهرستان ارائه کنند.
همتی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش و نظارت مستمر بر نانواییها گفت: نانواها باید از پخت سلیقهای پرهیز کرده و تمامی ضوابط فنی، بهداشتی و زمانبندی صحیح فرآیند پخت را رعایت کنند.
