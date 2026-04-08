مجمع نمایندگان استان اصفهان: از هرگونه توافق مبهم پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پذیرش شروط ایران توسط رئیس جمهور متکبر آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا

پس از گذشت قریب چهل روز از نبرد قهرمانانه مردم شریف ایران و میدان داری این امت قهرمان و گنده گوئی‌ها و تهدیدات رئیس جمهور متوهم آمریکا که به چیزی کمتر از نابودی و تجزیه ایران بزرگ و تسلط بر منابع نفتی و طبیعی آن راضی نبود، مقاومت مردم تحت رهبری ولی فقیه زمان حضرت آیه الله سید مجتبی خامنه ای موجب کوتاه آمدن دشمن از خواب‌های تعبیر ناشدنی اش گردید و او که می‌خواست در یک شب تمدن ایران را به خیال خامش نابود کند اکنون در حال دست و پا زدن برای نجات از گردابیست که در آن افتاده است.

اکنون که به حسب تدبیر مبادی عالی نظام اسلامی با توجه به پذیرش شروط ایران توسط رئیس جمهور متکبر آمریکا مصلحت در توقف دو هفته ای آتش و مذاکره جهت اجرائی شدن شروط ده گانه دیده شده است؛

اولا: همه خود را مقید به اطاعت محض از رهبری معظم حضرت آیه الله سید مجتبی خامنه ای دانسته و تاکید می‌کنیم مذاکره کنندگان در تمام مراحل برابر اوامر ایشان و خط ترسیمی معظم له عمل کنند.

ثانیا: با توجه به تجربه بدعهدی‌های دشمن از هرگونه توافق مبهم و قابل تاویل و دارای راه مفرّ پرهیز نمایند.

ثالثا: باتوجه به مظلومیت جریان حق و جبهه مقاومت لازم است مذاکره کنندگان در جهت گرفتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای ایران اسلامی بذل جهد نمایند.

رابعا: اعلام می‌کنیم در کنار مردم ایران به میدان داری ادامه داده و آمادگی کامل برای رزم میدانی را حفظ می‌نمائیم و هیچ اعتمادی به دشمن خونخوار نداشته و معتقدیم هر لحظه ممکن است این فرصت را جهت ضربه به ایران عزیز استفاده نماید فلذا بیدار و هشیار اوضاع را رصد می‌کنیم.

خامسا: به مبادی تصمیم گیر اعلام می‌کنیم در صورتی که هر یک از بندهای توافق مقدماتی نقض گردید یا هر یک از ارکان جبهه مقاومت از لبنان و عراق و یمن و غیر آن مورد هجمه قرارگرفت با قوت و قدرت پاسخ کوبنده در میدان نظامی به دشمن داده شود.

و در آخر مجددا تاکید می‌نمائیم ضمن حفظ انسجام و اتحاد مردمی و حضور در میدان ذیل رهبری‌های قائد و پیشوایمان حضرت آیه الله سیدمجتبی خامنه ای برای اجرای اوامر ایشان منتظر فرمانیم.