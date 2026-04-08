۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

آغاز هفته هنر انقلاب با ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» در چالوس

چالوس - ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب، به یاد رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه شجره میناب، در شهرستان چالوس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» های را چهارشنقه همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، به یاد رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه شجره میناب، در شهرستان چالوس برگزار شد.

این آیین فرهنگی و هنری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم، به‌ویژه کودکان شهید، با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و خانواده‌ها در فضایی معنوی برگزار شد.

در این برنامه بخش‌های متنوعی از جمله اجرای شعر، سرود، نمایش، قرائت بیانیه و پرواز نمادین بادبادک‌ها پیش‌بینی شده بود که هر کدام با مضامین ایثار، مقاومت و امید به آینده اجرا شد.

ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» با همت حوزه هنری مازندران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، آموزش و پرورش چالوس و شهرداری این شهر برگزار شد و آغازگر سلسله برنامه‌های هفته هنر اسلامی در منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است هفته هنر انقلاب اسلامی هر ساله با هدف تبیین مفاهیم فرهنگی و انقلابی و پاسداشت هنرمندان متعهد در سراسر کشور برگزار می‌شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها