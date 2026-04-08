به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» های را چهارشنقه همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، به یاد رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه شجره میناب، در شهرستان چالوس برگزار شد.

این آیین فرهنگی و هنری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم، به‌ویژه کودکان شهید، با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و خانواده‌ها در فضایی معنوی برگزار شد.

در این برنامه بخش‌های متنوعی از جمله اجرای شعر، سرود، نمایش، قرائت بیانیه و پرواز نمادین بادبادک‌ها پیش‌بینی شده بود که هر کدام با مضامین ایثار، مقاومت و امید به آینده اجرا شد.

ویژه‌برنامه «سکانس پرواز» با همت حوزه هنری مازندران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، آموزش و پرورش چالوس و شهرداری این شهر برگزار شد و آغازگر سلسله برنامه‌های هفته هنر اسلامی در منطقه به شمار می‌رود.

گفتنی است هفته هنر انقلاب اسلامی هر ساله با هدف تبیین مفاهیم فرهنگی و انقلابی و پاسداشت هنرمندان متعهد در سراسر کشور برگزار می‌شود.