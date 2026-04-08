تصویب ضوابط ساخت و ساز و احداث بنا در فاصله ۱۰۰ متری حریم راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورا در روز دوشنبه ۱۷ فروردین از بررسی و تعیین تکلیف طرح جامع شهر رفسنجان و همچنین موضوع ضوابط و دستورالعمل استقرار در شعاع ۱۰۰ متری بعد از حریم راهآهن در درون شهرها خبر داد.
تصویب طرح جامع رفسنجان با تاکید بر حفاظت و صیانت از باغات پسته
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه در جلسه شورا طرح جامع شهر رفسنجان به تصویب رسید، گفت: این طرح برای افق ۱۴۱۷ و با جمعیت ۲۳۵ هزارنفر به تصویب رسید. یادآور میشود، یکی از چالشهای اصلی شهر رفسنحان، براورد جمعیت افق طرح بود که با عنایت به محدودیت های شدید منابع آب مساله اصلی طرح بود. در طرح مصوب موازنه بین منابع آب قابل تخصیص و حفط نرخ رشد طبیعی شهر و همچنین احکام طرح های فرادست و مطالعات آمایشی استان مد نظر بوده است.
به گفته کاظمیان، در تهیه، بررسی و تصویب طرح جامع شهر رفسنجان، حفاظت و صیانت از باغات پسته از دیگر محور های موردتاکید و توجه بوده است. در تصویب این طرح، با تفکیک باغات شهر به دو دسته باغات یکپارچه و یکدست که بیشتر در حاشیه ها هستند و باغات متخلخل که بیشتر در داخل بافت هستند، ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ اختصاصی برای رفسنجان به تصویب رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در تصویب طرح جامع رفسنجان همچنین موضوع تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت علاوه بر نیاز های متعارف خدمات و سکونت شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا محدوده شهر در سطحی بالغ بر ۸ هزار هکتار مصوب شد.
وی افزود: در بررسی و تصویب طرح جامع شهر رفسنجان، تصمیماتی در خصوص حریم شهر گرفته و مقرر شد، حریم مصوب شهر اندکی نسبت به مصوبه شورای برنامهریزی استان افزایش یابد.
تصویب ضوابط و دستورالعمل ساخت و ساز و احداث بنا در فاصله ۱۰۰ متری حریم راهآهن
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع دوم اولین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری را در سال جدید، ضوابط و دستورالعمل ساخت و ساز و احداث بنا در فاصله ۱۰۰ متری حریم راهآهن در بافت شهری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل که در هماهنگی کامل معاونت شهرسازی و معماری و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تهیه، بررسی و مصوب شده است، بخشی از محدودیتهایی که این حریم در شهرها برای مردم ایجاد میکرد را برطرف میکند.
کاظمیان ادامه داد: در چارچوبی که به تصویب رسید، حداکثر تلاش انجام میشود، ضمن حفظ حریم و حفظ کارکرد راهآهن و جلوگیری از تعرض به آن در بافت شهرها، ممنوعیتها و محدودیتهایی که تاکنون برای ساخت و ساز بافتهای مجاور خطوط راهآهن در بافت شهرها وجود داشت برطرف شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، گشایش قابل توجهی در بافتهای مجاور خطوط راهآهن در شهرها ایجاد میشود. همچنین، طرحهای تفصیلی شهرها در محدودههای مجاور خطوط راهآهن با هدف رفع برخی محدودیتها در چارچوبهای تعیین شده، بازنگری میشود.
نظر شما