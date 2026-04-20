به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، درهمین راستا استارت آپ کالیفرنیایی «رفلکت اوربیتال» تصمیم دارد مجوزی برای ارسال یک نمونه آینه ۱۸.۳ متری به مدار زمین جهت تابندن خورشید به سطح زمین دریافت کند.

هنگامیکه این ابزار به ارتفاع ۶۴۰ متری زمین برسد، باز می شود تا یک منطقه از زمین به عرض حدود ۴.۸ کیلومتر را روشن کند. اگر فردی روی زمین به آسمان نگاه کند، یک نقطه کوچک نور به درخشندگی خورشید مشاهده خواهد کرد.

«رفلکت اوربیتال» معتقد است آینه های فضایی به واحدهای خورشیدی امکان می دهند ۲۴ ساعت روز فعالیت کنند و نور لازم برای مناطق دچار بحران را فراهم کنند و حتی جایگزین چراغ های خیابانی شوند.

این شرکت هم اکنون خواستار مجوز از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا شده است و احتمال دارد آینه های عظیم تابستان امسال به فضا پرتاب شوند. البته همه افراد از چنین طرحی پشتیبانی نمی کنند.

مارتا هاتز ویتاترنا نوروبیولوژیست در دانشگاه نورث وسترن در این باره هشدار داده که چنین پروژه هایی برای حیات وحش و درکل حیات پیامدهایی دارند.

درهرحال استارت آپ مذکور تاکنون بیش از ۲۸ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده است و ایده اش آن است که مقادیر کلانی نور خورشید را به طور معمول از زمین می گذرند، مهار کند و آن را برحسب تقاضا به افراد، شرکت ها و دولت ها بفروشد.

بزرگترین جذابیت این طرح برای دست اندرکاران صنعت انرژی خورشیدی است که هم اکنون با چالش اجتناب ناپذیر ی روبرو هستند زیرا پنل های خورشیدی نمی توانند در شب برق تولید کنند. این شرکت سعی دارد چیی بسازد که جایگزین سوخت های فسیلی باشد.

رفلکت وان تصمیم دارد تا پایان ۲۰۲۷ میلادی دو نمونه آینده دیگر پرتاب کند و امیدوار است تا پایان سال بعد هزار ماهواره به فضا بفرستد.