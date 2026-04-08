۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

سعیدی: حملات اسرائیل به لبنان باید بلافاصله متوقف شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، از نهادهای بین‌المللی خواست تا اقدامات لازم را برای توقف حملات اسرائیل به لبنان و حفظ آتش‌بس انجام دهند. 

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات شدید به لبنان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۰ شرط را برای توقف جنگ با دشمن به مدت دو هفته اعلام کرد و رئیس‌جمهور آمریکا نیز پذیرفت که این موارد در مذاکرات پیش‌رو، محوریت داشته باشد.

وی ادامه داد: پس از شکست‌های پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی و میدانی، که آخرین آن مربوط به حادثه اصفهان یا طبس ۲ بود و شاهد نابودی چند فروند هواپیمای پیشرفته و بالگردهای آمریکایی بودیم، آمریکا تقاضای آتش‌بس کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته رئیس‌جمهور آمریکا به ظاهر ما را تهدید می‌کرد که این تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه جدید نیست، چرا که بیش از ۴۷ سال است که با چنین تهدیدهایی روبرو بوده‌ایم و آن‌ها را خنثی کردیم.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قرار بود آتش‌بس دو هفته‌ای هم بین ایران و کشورهای متخاصم برقرار شود و هم محور مقاومت شامل آن باشد.

وی ادامه داد: با وجود این، متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که رژیم صهیونیستی به هیچ‌کدام از قواعد بین‌المللی پایبند نبوده و باز هم آتش‌بس را زیر پا گذاشت. البته اسرائیل بارها آتش‌بس را نقض کرده است.

سعیدی تاکید کرد: اگر نهادهای بین‌المللی وارد عمل نشوند و از انجام این اقدامات غیرقانونی جلوگیری نکنند، می‌تواند مشکلات بزرگی را در آینده ایجاد کند و به طور کلی آتش‌بس‌ها معنای خود را از دست خواهند داد. بنابراین، وظیفه جامعه بین‌المللی است که جلوی این جنایات را بگیرد و خواستار توقف فوری جنگ علیه لبنان شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین مسئله که باید بررسی شود آیا حملات شدید رژیم صهیونیستی به لبنان با چراغ سبز آمریکا بوده یا خود آنان دست به این اقدام می‌زنند.

سعیدی گفت: اگر این طور باشد و آمریکا پشت حمله اسرائیل به لبنان باشد، جای تعجب دارد، چرا که وقتی یک دولت پذیرفته است که آتش‌بس برقرار شود، چرا باید اقداماتی در زمینه‌های مختلف صورت دهد که به نقض این آتش‌بس منجر شود؟ در چنین شرایطی، این آتش‌بس شکننده و غیرقابل اعتماد خواهد بود.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورهای میانجی باید پیگیر باشند و تأکید کنند که آتش‌بس باید شامل محور مقاومت هم باشد. جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری صحنه میدان را رصد می‌کند و قطعا مسئولان نظام طبق صلاح‌دید خود تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.

      صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتسیانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها