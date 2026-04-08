کلانتری: ایران دست برتر در جنگ را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری ضمن تبریک حماسه‌سازی ملت غیور و بزرگ ایران اسلامی و رزمندگان جبهه های نبرد و همچنین جبهه مقاومت اسلامی در طی جنگ رمضان گفت: نخست اینکه جنگی که رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ملت ایران تحمیل کردند، حقیقتا یک جنگ نامشروع و یک تجاوز آشکار توأم با یک حرکت تروریستی به تمام معنا بود که قطعا مورد نفرت بسیاری از کشورها و مردم آزاده جهان و امت اسلام قرار داشت.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی صهیونی در رسیدن به اهداف خصمانه خود با یک شکست مفتضحانه روبرو شد، گفت: این مواجهه بی‌سابقه، به شکست همه جانبه‌ی استکبار منتهی شد. هم قدرت پوشالی و اعتبار سیاسی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در دنیا فرو ریخت و هم اعتبار منطقه‌ای این دو رژیم منحوس در هم شکست، به‌ویژه پایگاه‌هایی که این‌ها طی پنجاه سال با هزینه های گزاف در این منطقه ایجاد کرده بودند و آن‌ها را به عنوان سپر امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه مطرح می‌کردند اما در حقیقت برای مقابله با انقلاب اسلامی بودند همه در این جنگ چهل روزه از بین رفتند و باعث میلیاردها دلار خسارت مادی برای آن‌ها شد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه با این جنگ، اعتبار آمریکا شکسته شد، خاطرنشان کرد: از یک طرف هیمنه پوشالی ابرقدرتی آمریکا فرو ریخت و از طرف دیگر، در ذهن مردم جهان، اقتدار انقلاب و ایران اسلامی به شدت ارتقاء پیدا کرد. دست برتر ایران در جنگ، به ویژه در مدیریت هوشمند تنگه هرمز، یکی از برگ‌های برنده‌ای بود که در جنگ رمضان به دست آمد.

حجت الاسلام کلانتری گفت: این دستاوردهای بزرگ، وقتی کنار هم آمدند، نتیجه این شد که آن دشمن قدّاری که تسلیم بی قید و شرط را از ملّت ایران می‌خواست، خودش بحمدالله تسلیم بی قید و شرط ایران شد و رسما اعلام کرد که این شرایط را از جمهوری اسلامی می پذیرد و آتش بس را اعلام کرد.