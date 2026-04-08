به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان در گفتوگویی تلفنی در خصوص تحولات منطقه متعاقب جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتش بس تبادل نظر کردند.
پزشکیان در این گفتوگو از پیامهای همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم جمهوری آذربایجان با ایران در خلال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تقدیر کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به آتش بس برقرار شده تاکید کرد: این آتشبس میتواند زمینهای برای مذاکره به منظور خاتمه دائمی جنگ و تضمین عدم تجاوز در منطقه باشد.
رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفتوگو ضمن ابراز خرسندی از برقراری آتش بس، توقف جنگ را گامی مهم در دستیابی به صلح و ثبات در منطقه توصیف و ابراز امیدواری کرد که تداوم این آتشبس به صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.
الهام علیاف بر تداوم روند تقویت روابط دوستانه و برادرانه جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بر تداوم تماسها بین دو کشور و تقویت همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.
