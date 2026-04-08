به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای متعاقب توقف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و وضعیت جاری پس از اعلام آتش بس تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو با تأکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای استقرار صلح، ثبات و امنیت در سراسر منطقه، تصریح کرد: پذیرش آتش‌بس از سوی ایران نشانه روشن مسئولیت‌پذیری و اراده جدی ایران برای حل‌وفصل مناقشات از مسیر دیپلماسی است.

پزشکیان بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان تأکید کرد و یادآور شد که این مطالبه یکی از شروط محوری طرح ۱۰ ماده‌ای ایران بوده است و نقش فرانسه به عنوان یکی از طرف‌های ضامن آتش‌بس پیشین لبنان در این مقطع حائز اهمیت است.

رئیس جمهور با انتقاد از عدم اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورهای اروپایی در محکومیت جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار ایفای نقش مسئولانه و مؤثر اروپا در حمایت از ثبات و امنیت پایدار در منطقه و اعمال فشار بر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پابندی بر تعهدات خود و مقابله با هرگونه نقض تعهد شد.

پزشکیان ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و بر ایفای نقش مسئولانه ایران همانند سالیان طولانی گذشته برای تامین عبور ایمن شناورها در این آبراه حیاتی با حفظ منافع و امنیت ملی ایران تاکید کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه نیز در این گفت‌وگو ضمن قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در آزادی دو شهروند فرانسوی، اعلام آتش‌بس را گامی مهم در مسیر خاتمه کامل جنگ و برقراری صلح پایدار در منطقه دانست.

امانوئل مکرون بر لزوم توقف درگیری‌ها در لبنان تاکید کرد و آمادگی پاریس برای همکاری در تلاش‌های بین‌المللی جهت استقرار صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس را اعلام کرد.