به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز در جلسه بررسی طرح جامع محدوده قلعه «فلکالافلاک»، بر حفظ یکپارچگی و اصالت بافت محوطه تاریخی شهر ساسانی و قلعه «فلکالافلاک» تأکید کرد.
وی گفت: با احداث برخی سازهها، عملاً این محوطه ارزشمند به دو بخش تقسیم شده است و باید به دنبال راهکاری باشیم که ضمن حفظ اصالت بافت، از این فضا به بهترین نحو استفاده شود.
استاندار لرستان، ادامه داد: الگوی ایدهآل برای این ساختمان، همان مدلی است که در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای بناهای مشابه اجرا شده است.
شاهرخی، گفت: باتوجهبه ظرفیتهای ویژه این مجموعه برای جذب گردشگر و پاسخگویی به خواستههای مردم برای ساماندهی و استفاده بهینه از این جاذبه تاریخی و گردشگری، باید طرحی متناسب با بافت و پیرامون این مجموعه تهیه شود.
وی با بیان اینکه با سپاه هماهنگی خواهیم کرد تا خط پروژه پیرامون دیوار مشخص و عملیات پاکسازی و زیرسازی آغاز شود، افزود: پیمانکار باید آماده باشد تا عملیات دیوارکشی با جدیت و سرعت خوبی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار لرستان، یادآور شد: طراحی محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه «فلکالافلاک» باید به نحوی باشد که این مجموعه بهعنوان یک تفرجگاه تاریخی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
شاهرخی، افزود: کفسازیهای این محوطه نیز از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و نباید یکپارچگی آن از دست برود.
وی تأکید کرد: باید در این طرح، معابر اطراف و بخشی از معابر مرکز شهر، مانند خیابان «افلاک» بهصورت پیادهراه طراحی شود که مردم دسترسی کامل به محوطههای بیرون مانند باغ «گلستان» داشته باشند و در مجموع یک نگاه استانی به این مجموعه حاکم باشد.
استاندار لرستان، افزود: پیشنهاد میشود در پیادهروهای اطراف ویترینهای نمایشی و المانهای تاریخی تعبیه شود تا حس موزه بودن در فضا جاری باشد.
شاهرخی، تأکید کرد: با همکاری همه دستگاهها، کارهای خوبی در کوتاهمدت قابلاجرا است، هرچند تکمیل کامل طرح قطعاً چند سال به طول خواهد انجامید.
