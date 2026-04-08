۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

حفظ یکپارچگی و اصالت بافت در طراحی محوطه قلعه «فلک‌الافلاک»

حفظ یکپارچگی و اصالت بافت در طراحی محوطه قلعه «فلک‌الافلاک»

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر لزوم حفظ یکپارچگی و اصالت بافت در طراحی محوطه قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز در جلسه بررسی طرح جامع محدوده قلعه «فلک‌الافلاک»، بر حفظ یکپارچگی و اصالت بافت محوطه تاریخی شهر ساسانی و قلعه «فلک‌الافلاک» تأکید کرد.

وی گفت: با احداث برخی سازه‌ها، عملاً این محوطه ارزشمند به دو بخش تقسیم شده است و باید به دنبال راهکاری باشیم که ضمن حفظ اصالت بافت، از این فضا به بهترین نحو استفاده شود.

استاندار لرستان، ادامه داد: الگوی ایده‌آل برای این ساختمان، همان مدلی است که در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بناهای مشابه اجرا شده است.

شاهرخی، گفت: باتوجه‌به ظرفیت‌های ویژه این مجموعه برای جذب گردشگر و پاسخگویی به خواسته‌های مردم برای ساماندهی و استفاده بهینه از این جاذبه تاریخی و گردشگری، باید طرحی متناسب با بافت و پیرامون این مجموعه تهیه شود.

وی با بیان اینکه با سپاه هماهنگی خواهیم کرد تا خط پروژه پیرامون دیوار مشخص و عملیات پاک‌سازی و زیرسازی آغاز شود، افزود: پیمانکار باید آماده باشد تا عملیات دیوارکشی با جدیت و سرعت خوبی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان، یادآور شد: طراحی محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه «فلک‌الافلاک» باید به نحوی باشد که این مجموعه به‌عنوان یک تفرجگاه تاریخی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

شاهرخی، افزود: کف‌سازی‌های این محوطه نیز از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و نباید یکپارچگی آن از دست برود.

وی تأکید کرد: باید در این طرح، معابر اطراف و بخشی از معابر مرکز شهر، مانند خیابان «افلاک» به‌صورت پیاده‌راه طراحی شود که مردم دسترسی کامل به محوطه‌های بیرون مانند باغ «گلستان» داشته باشند و در مجموع یک نگاه استانی به این مجموعه حاکم باشد.

استاندار لرستان، افزود: پیشنهاد می‌شود در پیاده‌روهای اطراف ویترین‌های نمایشی و المان‌های تاریخی تعبیه شود تا حس موزه بودن در فضا جاری باشد.

شاهرخی، تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها، کارهای خوبی در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا است، هرچند تکمیل کامل طرح قطعاً چند سال به طول خواهد انجامید.

کد مطلب 6795647

    • بابک IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشالله با مشارکت بخش خصوصی و خیرین فرهنگی یک موزه بزرگ به نام موزه بزرگ لرستان در محوطه بیرونی قلعه حدود ساختمان استانداري فعلی طراحی و ساخته شود . برای طراحی و ساخت این موزه می‌توان از آثار و ابنیه تاریخی لرستان گرته برداری و بطور انتزاعی در طراحی استفاده نمود . بهترین نمونه موزه بزرگ خراسان است که شبیه کلات نادری است و به واقع یک ساختمان با کاربری فرهنگی آموزشی موزه ای و دارای کارگاه‌های مرمت و نیز خزائن دفینه های با ارزش است .

