اولویت آموزش هوشمند و ترکیبی؛ حفظ وحدت و کاهش ضوابط غیرضروری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، شصت و هشتمین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه با حضور سیمایی وزیر علوم، واحدی معاون آموزشی، مدیران معاونت آموزشی و معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به صورت مجازی تشکیل شد.

سیمایی با تاکید بر جایگاه مهم آموزش در نظام آموزش عالی، آموزش را پایه اصلی دانشگاه ها بیان نمودند و تحقق هر گونه ماموریت در دانشگاه ها منوط به آموزش با کیفیت می باشد.

سیمایی با تاکید بر اینکه آموزش باید با مقتضیات زمان و نیازهای کشور هماهنگ باشد بر اولویت آموزش هوشمند و ترکیبی تاکید کرد.

وزیر علوم در این رابطه گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم اقدامات ارزشمندی در این زمینه آغاز نموده است. برنامه‌های تحولی ارزشمندی تدوین شده که آموزش هوشمند از جمله آنها و از منظر وزارت دارای اولویت ویژه است. سیمایی از معاونین آموزشی دانشگاه‌ها خواست تا با هماهنگی روسای دانشگاه‌ها، منابع خود را به سمت آموزش هوشمند و زیر ساخت‌های آن هدایت کنند.

سیمایی به شرایط پس از جنگ اشاره کرد و افزود در این شرایط نیازمند تجدید نظر در سلوک مدیریتی و رفتار حقوقی و مقرراتی هستیم.

وی ضمن اشاره به سیاست وزارت علوم در کاهش ضوابط غیرضروری، به بهینه و کاربردی بودن مقررات تاکید نموده و اشاره کرد: مقررات در شرایط کنونی باید همراه با عطوفت، مهربانی و ضمن رعایت ضوابط انعطاف پذیری‌های مورد نیاز مورد نظر قرار گیرد. در پایان حفظ وحدت در شرایط کنونی را از الزامات این دوران خواندند.

در ادامه جلسه واحدی معاون آموزشی وزارت علوم ضمن ارائه مختصری از اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم در این دوران، اشاره کرد.

واحدی افزود: رویکرد مدیریت آموزش عالی برای شرایط جنگ رمضان، مبتنی بر چارچوب تصمیم ‌گیری سناریو محور و متکی بر شواهد است، لذا ضمن رصد و پایش شرایط، برنامه ای پویا متناسب با اقتضائات پیش بینی شده که بر حسب شرایط اجزای آن اعلام و اجرا میشود.

معاون وزیر علوم اصول حاکم بر بر برنامه ها را، تداوم موثر آموزش با کیفیت و فرآیندهای مربوطه، با رعایت اقتضائات و اتخاذ تدابیر منعطف ذکر نمود و بر اهمیت نقش معاونین آموزشی در حضور فعال و مستمر در عرصه برای اجرای این برنامه ها اشاره کرد.

واحدی بر آماده سازی‌های نرم افزاری و سخت افزاری، از جمله آماده سازی و آموزش مقتضی برای اساتید و دانشجویان برای آموزش دیجیتال و هوشمند تاکید کرد. هم چینین مستندسازی اقدامات وابتکارات دانشگاه‌ها در این زمینه، به اشتراک گذاری منابع دیجیتال، توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی را از اقدامات مهم برای دوره گذار ذکر کردند.



واحدی ضمن بیان اهمیت تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها در شرایط کنونی، بر بازنگری در حکمرانی آموزش عالی و حرکت به سوی اصلاح ساختارها و برنامه‌ها برای پاسخگویی به شرایط مختلف کشور تاکید کرد. در همین زمینه اجرای برنامه‌های تحولی نظیر برنامه آموزش هوشمند، ایجاد مراکز توسعه و تعالی آموزش، برنامه اعتباربخشی دانشگاه‌ها، در دستور کار معاونت آموزشی قرار دارد.

در ادامه مدیران معاونت آموزشی، زاهدی مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت و د جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور پاسخگوی سوالات و موارد پیش رو دانشگاه‌ها بودند. همچنین در این جلسه معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایلام و صنعتی اصفهان تجربیات خود در این دوران را با سایر معاونان به اشتراک گذاشتند.