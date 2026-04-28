ایجاد مراکز توسعه و تعالی آموزش؛ ابلاغ شیوه نامه بزودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی در نشست عمومی کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای کارگروه‌ها و جمعی از استادان برجسته کشور در محل این وزارت برگزار شد، با اشاره به ضرورت آمایش آموزش عالی و توسعه هدفمند و حمایت از علوم و فناوری‌های راهبردی، بر لزوم قرار گرفتن دانشگاه‌ها در خدمت کشور در پساجنگ تاکید کرد.

وی در تشریح برنامه‌های تحولی وزارت علوم در حوزه آموزشی، به آموزش هوشمند، اعتباربخشی دانشگاه‌ها و استقرار مراکز توسعه و تعالی آموزش به عنوان محورهای کلیدی اشاره کرد که نقش اساتید را در دانشگاه برجسته می‌سازد.

معاون آموزشی وزارت علوم، مشارکت اساتید در اجرای برنامه‌های آموزشی را حیاتی دانست و گفت: اساتید دانشگاه نقش محوری دارند و همراهی آنان برای اجرای برنامه‌های درسی ضروری است.

وی همچنین به بازنگری‌های برنامه‌های آموزشی اشاره کرد و بر لزوم همسویی این بازنگری‌ها با تقاضای واقعی جامعه و حرکت مستمر تاکید کرد.

واحدی، رویکرد وزارت علوم را حرکت از محتوا به شایستگی توصیف و بر پیوند واقعی آموزش با نیاز جامعه و صنعت تأکید کرد.

وی افزود: حرکت به سمت آموزش هوشمند تنها در نحوه ارائه خلاصه نمی‌شود، بلکه محتوای برنامه‌ها نیز باید متاثر از آن تغییر کند. دکتر واحدی تاکید کرد که آموزش هوشمند صرفاً سخت‌افزار یا روش‌ های ارائه نیست، بلکه مستلزم تغییرات بنیادی در فلسفه آموزش، عبور به سمت یادگیری و شخصی‌سازی آموزش است.

واحدی همچنین به موضوع اعتباربخشی دوره‌ای دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مجوزهای متعددی به دانشگاه‌ها داده می‌شود و نیازمند نظارت و پایش کافی بر کارکرد آن‌ها است.

وی به ایجاد مراکز توسعه و تعالی آموزش اشاره کرد که شیوه‌نامه آن تایید و ابلاغ خواهد شد. این مراکز با هدف آغاز تحول از سطوح پایه‌ای دانشگاه و حرکت به سمت دانش‌پژوهی و نوآوری‌های آموزشی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف ایفا خواهند کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم در پایان، تحول در آموزش عالی را یک ضرورت خواند و بر نقش دانشگاه‌ها و کارگروه‌های برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان شرکای اصلی این تغییر و تحولات تاکید کرد.