به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آفریده نوازنده و مدرس موسیقی با انتشار فیلمی از آموزشگاه موسیقیاش که طی روزهای گذشته براثر بمباران دشمن ویران شده بود، دل نوشتهای را در قالب خداحافظی از این مجموعه منتشر کرد.
در دل نوشته حمیدرضا آفریده آمده است:
«امروز آخرین روزی بود که با آموزشگاهم خداحافظی کردم …
چند روزی بود با خودم تکرار میکردم:
باید آخرین صدایی که از اینجا میمونه، صدای موسیقی باشه نه بمب و موشک … رفتم …با ترس رفتم … چون میدونستم شاید همون لحظهها، صدای انفجار و پدافند سکوت رو بشکنه … و شما هم در انتهای این ویدیو اون صداها رو میشنوید … اما باید میرفتم …
اینجا فقط چند تا اتاق، در و پنجره و صندلی نبود ... اینجا تمامِ روح زندگی من و شیدا بود … خاطره ۲۵۰ شاگرد … تلاش و عشق ۲۲ معلم و همکار … این صدا … شاید آخرین صدای این آموزشگاه باشه … و شاید حتی آخرین صدای نوازندگی من … شاید من هم فردا نباشم … اما این صدا میمونه … به یادگار … در تاریخ که ما مردم عاشق بودیم و عاشقانه رفتیم ... برای روزی که دوباره موسیقی، صدای صلح باشه … صدای زندگی …
این، کمترین همدردی من است. با تمام خانوادههایی که داغدار شدهاند … لعنت به جنگ … لعنت به خشونت …
زیرساختهایی که متعلق به مردم این سرزمین است، چیزی نیست که بهسادگی نابود بشه یا از بین بره …
در آخر … چه بیمارانی که با قطع برق، نفسهایشان خاموش میشود …
مادرم … ایران … مراقب خودت باش چه ما باشیم چه نباشیم.»
