نامزدهای انتخاباتی پیشران مشارکت پرشور و آگاهانه مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان جوادی شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه تبیینی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا،و با اشاره به اهمیت جایگاه شوراها، اظهار کرد: تصمیماتی که شما اعضای شورای شهر و روستا می‌گیرید، تصمیمات بسیار مهمی است که آینده شهر و روستا را رقم می‌زند.

وی با تأکید بر لزوم توجه اعضای شورا به وظایف و اختیارات خود، به کاندیداهای انتخابات توصیه کرد و گفت:از دادن وعده‌هایی که در حیطه اختیاراتشان نیست، خودداری کنند.وعده‌هایی که عملی نیستند، نه تنها کمکی به جذب آرا نمی‌کنند، بلکه ممکن است مسئولیت‌های ناخواسته‌ای برای شما ایجاد کرده و دستگاه قضایی را ملزم به ورود کند.

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت مشارکت پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات تأکید کرد وافزود: نقش نامزدها را در تحقق این مهم، حیاتی دانست، و با هم‌فکری، هم‌افزایی و استفاده از مشاوران امین، در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر برای خدمت به مردم گام بردارند.

رئیس دادگستری گلپایگان همچنین به نامزدها توصیه کرد و گفت:در انتخاب مسئولان ستادهای انتخاباتی خود دقت کنند. عدم انتخاب مسئولانی توانمند در ستادها، ممکن است باعث بروز هیجانات ناخواسته در میان طرفداران شده و هزینه‌هایی را متوجه نامزد انتخاباتی کند.

جوادی تأکید کرد: افرادی را به عنوان مسئول ستاد انتخاب کنید که حرفشان در میان طرفداران شما خریدار داشته باشد، از جذبه و قاطعیت لازم برخوردار باشند .