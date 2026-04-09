مقام قطری: آتش بس میان ایران و آمریکا شاید به صلح پایدار منجر نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «حمد بن جاسم بن جبر» آل ثانی، نخستوزیر پیشین قطر اعلام کرد: توافق کنونی میان ایران و آمریکا ممکن است موقتی و قابل تمدید باقی بماند، بدون آنکه به صلحی پایدار ختم شود.
وی افزود: نگرانی اصلی این است که اسرائیل همچنان بتواند هر زمان که بخواهد با بهانهتراشی، منطقه را دچار بحران کند، پیش از آنکه توافقی برای صلح حاصل شود.
آل ثانی همچنین گفت: همانگونه که اکنون در لبنان مشاهده میشود، برخی طرفها از تداوم تنش و به صدا درآمدن ناقوس جنگ سود میبرند.
وی در پایان تصریح کرد: همه طرفها در اصل میدانند چه چیزی حق ایران است و چه چیزی نیست و برای تحقق صلح چه اقداماتی باید انجام شود.
نظر شما