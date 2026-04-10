علم الهدی: طرف مذاکره با آمریکا جمعیت چند میلیونی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ما چهلمین روز شهادت جانگداز و مظلومانه رهبر شهید امت را پشت سر گذاشتیم؛ قبل آن، این اتفاق برای ما قابل تصویر نبود، چه برسد که چهل روز در این فراق زندگی کنیم.

امام جمعه مشهد افزود: خداوند در قرآن می فرماید وقتی که موسی (ع) را در میقات دعوت می‌کنند، دعوت اول سی شب بود اما چهل شب طول کشید به خاطر اینکه عدد چهل عدد کمال است؛ چهل شب است که بدن عزیز آقای ما دفن نشده است، مثل اینکه در میقات هستند تا به لقاالله بپیوندند.

وی با بیان اینکه اربعین رهبر شهید ما با اربعین سیدالشهدا(ع) دارای یک وجه اشتراک و دو وجه افتراق است، ادامه داد: وجه اشتراک آن در این است که بعد شهادت سیدالشهدا(ع)، انقلاب ایشان ادامه پیدا کرد و تکمیل آن توسط اهل بیت(ع) صورت گرفت؛ در این شهادت نیز انقلاب استکبار ستیزی ما بعد از شهادت رهبری آغاز شد، یعنی خون پاک ایشان مردم ما را به عرصه انقلاب جدیدی آورد.

علم الهدی بیان کرد: اما دو وجه افتراق، نخستین تفاوت ز ناحیه مقام معظم رهبری است، به این معنا که وقتی اربعین سیدالشهدا(ع) شد، عزیزان ایشان بر سر قبر ایشان آمدند اما اربعین امام ما در حالی است که بدن ایشان هنوز دفن نشده است؛ دوم اینکه وقتی امام حسین (ع) به شهادت رسید، خانواده ایشان پراکنده شدند، عده‌ای فراری شدند که دشمن به آنها دست پیدا نکنند؛ عزیزان رهبری نیز امروز پراکنده زندگی می‌کنند اما آنچه عزیزان سیدالشهدا (ع) بعد از شهادت امام حسین(ع) دیدند، خانواده آقا ندیدند؛ این خانواده هیچوقت اسیر بازار شام نشدند، از محله یهودی‌ها رد نشدند تا مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.

هر حرکت نظام در مقابل دشمن، بر روی خون رهبر شهید امت انجام می‌شود

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز در نظام هر حرکتی در مقابل دشمن بخواهد صورت بگیرد، بر روی خون رهبر شهید امت انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر بنای جنگ یا مذاکره است بر روی خون این آقاست و بایستی کسانی که مسئول شدند به این مطلب توجه داشته باشند. در مورد اینکه چرا مذاکره و آتش بس توسط مقام معظم رهبری پذیرفته شد، در حالی‌که در مذاکرات قبلی دشمن تعهد خود را زیرپا گذاشت و آغازگر جنگی علیه ما شد و یا اینکه آتش بس با دشمنی که خون رهبر شهید ما را ریخته است، چه معنایی دارد.

وی اضافه کرد: البته این مسأله با موافقت مقام‌ معظم رهبری بود، این آتش‌بس توطئه آمریکا بود که اگر حکمت داهیانه این رهبر حکیم نبود ما در دام آمریکا گرفتار شده بودیم، در شرایط فعلی که دنیا بر سر آمریکا ریخت و به رییس جمهور آمریکا فشار آوردند که این جنگ غیر منطقی تبدیل به جنگ جهانی می‌شود و همه آسیب می‌بینند؛ آمریکا چون در برابر دنیا جوابی نداشت، با خودش گفت ایران با توجه به تجربیات قبلی مذاکرات، اگر ما اعلام آتش بس کنیم، آن‌ها قبول نمی‌کنند؛ زیرا چنان از او دروغ، فریب و تزویر از دیدیم که دیگر اعتماد نمی‌کنیم و مذاکره را قبول نمی‌کنیم و او به دنیا می‌گوید ما که گفتیم آتش‌بس، ایرانی‌ها قبول نکردند.

علم الهدی ابراز کرد: در چنین شرایطی دنیایی که به چشم حق و حق داری به ما نگاه می‌کرد، ما را به چشم جنگ طلب نگاه کند، بنابراین مقام معظم رهبری این توطئه آمریکا را نقش برآب کرد با این که می دانستند آنها این ۱۰ ماده را قبول نمی‌کنند اما برای اینکه دنیا ما را پیروزمند ببیند، این آتش بس را قبول کردند، شما دیدید که ترامپ بعدش گفت من نه این‌ها را قبول نکردم و در برخورد با خبرنگار سی‌ان‌ان گفت نه من همچین حرفی نزدم و آنها را متهم به دروغ گویی کرد و دستور بازداشت آنها را داد؛ لذا این شیطنت آمریکا نگرفت.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز دنیا مردم ما را در عین مظلومیت پیروز، صاحب قدرت و قدرت تازه به دنیا رسیده می‌بیند و از ما حمایت می‌کند، ابراز کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند مردم در خیابان باشند و حضور بیشتری داشته باشند به این دلیل بود که دنیا بداند طرف مذاکره این جمعیت چند میلیونی مردم هستند نه چهار نماینده‌ای که انتخاب می‌شوند؛ و اگر بنا شد مذاکره شود، مردم مشغول مذاکره هستند، فکر نکنند که اگر نمایندگان ما را راضی کردند، کار تمام شده است بلکه تا مردم نتیجه را نپذیرند، این آتش‌بس و مذاکره به هیچ چیز بند نیست ولو هرکسی آن را امضا کند و به این منظور ایشان دستور دادند در تمام این روزها اجتماعات قوی تر بشود تا دنیا بفهمد طرف مذاکره چه کسانی هستند.

توان و قدرت نظامی ما روز به روز بیشتر می‌شود

وی خاطرنشان کرد: قدرت ما هم سرجایش خودش است، ما نیز در این مدت بر توان نظامی خود افزایش می‌دهیم؛ با اندک فرصتی که پیدا کنیم ده‌ها و صدها موشک‌و پهباد بر دارایی‌های ما اضافه می‌شود؛ به اضافه ابتکارات جدیدی که رزمندگان ما در میدان نبرد آموختند روزی هم که خواسته مردم و رهبر برآورده نشود ما با تجهیزات قوی‌تر و سلاح‌های مرگبارتر و با دست‌های روی ماشه بیخ و بن دشمن را نابود خواهیم کرد. روزی که امام شهید ما و عزیزانشان زیر بمباران تکه تکه شدند، مردم ما حق را مطالبه کردند، پس چه با مذاکره و چه با جنگ مردم از این مطالبه به حق دست بردار نیستند.

علم الهدی اضافه کرد: عزیزان توجه داشته باشید با همه مزیتی که برای ما در این جنگ تحمیلی پیش آمد و ما از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی تبدیل شدیم، همه به خاطر حکمت رهبری بود که سی سال نفس به نفس در تمام مسایل سیاسی، فرماندهی‌ها و مدیریت‌ها کنار رهبر شهید ما زندگی کرده بودند، چه کسی می‌توانست در این موقعیت وضعیت ما را این‌گونه اصلاح کند و با این کیفیت عمل کند؛ این از عنایات الهی است.

امام جمعه مشهد مقدس ابراز کرد: پیروزی ما در سه جنگ تحمیلی به خاطر وجود مقدس امام زمان (عج) است، ما نباید این موضوع را فراموش کنیم. اینکه دنیا به عنوان یک عنصر قوی به ما در این مدت نگاه کرد، به خاطر توجه امام زمان (عج) است، این واقعیت را بدانیم و معتقد باشیم و توسل و توجه خودمان را به حضرت بقیه الله (عج) از یاد نبریم.