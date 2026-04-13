به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری مراسم عزاداری صادقیون، نشست هماهنگی برگزارکنندگان این اجتماع با حضور آیتالله سید احمد علمالهدی در دفتر نمایندگی ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد.
امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت اجتماع صادقیون در مشهد و شهرستانها، گفت: این مراسم همواره جایگاهی ویژه در سنتهای عزاداری داشته و تقارن ایام عزای امام صادق (ع) با شهادت حضرت امام خامنهای(ره) رهبر شهید امت اسلام، اهمیت و عمق معنوی آن را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای مشهد اظهار کرد: امکانات گسترده این شهر، زمینه برگزاری مراسمی قدرتمندتر و وسیعتر را فراهم میکند.
علم الهدی افزود: در صورت حمایت و همکاری دستگاهها و مجموعههای مرتبط، میتوان روند برگزاری مراسم را در سطح شهر و همچنین در شهرستانها بهطور چشمگیری ارتقا داد.
امام جمعه مشهد با تأکید بر ویژگیهای این مراسم خاطرنشان کرد: راهپیمایی صادقیون در مشهد ساختاری منحصر به فرد دارد و مشابه چنین گستره و انسجامی در برنامههای دیگر شهرهای کشور دیده نمیشود.
وی با تقدیر از تلاشهای عوامل برگزاری اجتماع صادقیون گفت: اخلاص برگزارکنندگان، عامل اصلی ایجاد فضای معنوی و جلب توجه و عنایت مردم در این مراسم است و باید همچنان حفظ و تقویت شود.
علم الهدی همچنین با اشاره به آثار معنوی تجمع صادقیون تأکید کرد: هرچه اخلاص و دقت در اجرای برنامهها بیشتر باشد، توجه و عنایت اهلبیت علیهمالسلام نیز افزونتر خواهد شد و این امر بر شکوه، معنویت و نورانیت مراسم میافزاید.
