آخرین وضعیت محورها؛ ترافیک سنگین در محور هراز و آزادراه کرج - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: ترافیک وسایل نقلیه در محدودههای پل فردیس و چیتگر در آزادراه قزوین - کرج - تهران و همچنین محدوده سهراهی چلاو در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است.
بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین مسیر جنوب به شمال محور هراز روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
همچنین بارش باران در برخی از محورهای مواصلاتی استانهای آذربایجان غربی، لرستان، خوزستان، مرکزی، همدان و کردستان در حال وقوع است.
در ادامه این گزارش آمده است که محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
همچنین مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین سهراهی عزیزکندی به هشترود و مسیر هشترود به قویون قشلاق برقرار است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، مسیرهای رفت و برگشت محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام میشود.
گفتنی است، محورهای پونل - خلخال و پاتاوه - دهدشت نیز مسدود هستند و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.
