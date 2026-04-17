بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر کامیاران مصوب و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان مصوبه شورا را با عنوان بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر کامیاران اعلام کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ مصوبه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در خصوص «بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر کامیاران» را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ کمیته فنی شماره ۱ مورد بررسی قرار داد و با طرح با اعمال اصلاحات به شرح ذیل موافقت کرد.

جمعیت و افق طرح

جمعیت و افق طرح، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با سناریو حفظ نرخ رشد طبیعی و توقف روند مهاجر فرستی و با نرخ ۱.۷۵ درصد معادل ۸۵ هزار نفر برای افق سال ۱۴۱۹ مورد موافقت قرار گرفت.

با توجه به جمعیت افق طرح و برنامه‌ریزی مسکن و ظرفیت اراضی داخلی شهر، همچنین به جهت دستیابی به تراکم ناخالص متعارف شهر در افق خود به ۲۵۰- ۲۷۰ هکتار زمین با کاربری مسکونی و خدماتی نیاز خواهد داشت که با توجه به ۷۶۰ هکتار فعلی و منابع تامین آن به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت.

اراضی با مالکیت غالب منابع طبیعی و شمال شهر(موقعیت شماره۱) در حداکثر ممکن با رعایت ملاحظات زیر:

حذف حریم و حاشیه ۳۰متری بعد از آن از جاده کامیاران سنندج

حذف عرصه مربوط به کارخانه آرد موجود به جهت رعایت رده بندی استقرار صنایع

اراضی مستثنیات حدفاصل این محدوده با مسکن مهر موجود (موقعیت شماره۲) با کاربری گردشگری و فضای سبز در طرح تثبیت خواهد شد .

اراضی حدفاصل بافت شهر و رینگ های شرقی و غربی (موقعیت های شماره ۳و ۴) جهت تخصیص به کاربری های خدماتی در طرح لحاظ شود.

اراضی مثلث شکل واقع در شرق فاز۴ شهرک اندیشه ( موقعیت شماره۵) به مساحت ۱۴ هکتار به کاربری‌های مسکونی، ورزشی و فضای سبز (کاربری مسکونی حداکثر فاصله از صنایع موجود را داشته باشد) اختصاص یابد.

باقی نیاز شهر به الحاق، به مساحت حدود ۱۵۰تا ۱۷۰ هکتار از طریق الحاق اراضی بلافصل محدوده در شرق و غرب شهر و بر اساس تشخیص سازمان جهاد کشاورزی استان (طبیعتا با الویت اراضی کم بازده) با رعایت چارچوب زیر :

در هر صورت توسعه شهر به بعد از خط لوله نفت موجود در سمت غرب ممنوع می باشد.

توسعه شهر در زیر خط جنوب محور مریوان صرفا محدوده به بافت ناکارآمد موجود خواهد بود.

تادیه حقوق دولتی و عمومی مطابق تصریح قانونی در خصوص کلیه الحاقات اراضی مستثنیات ضروری است.

مطالعات ترافیکی

مسیر کنار گذر مصوب غربی با اصلاح جزئی در مجاور خط لوله نفت در خارج از بافت کالبدی پیشنهاد و مکاتبات لازم با شرکت توسعه زیرساخت های کشور جهت اصلاح مسیر توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

مسیر کمربندی شرقی با اصلاح جزئی بعد از تاسیسات آب سد گاویشان بر جاده روستایی شیروانه منطبق شود.

پهنه‌بندی حریم

مرز حریم با هدف انطباق بر عوارض طبیعی و مصنوع قابل تشخیص در همه جهات تدقیق و با تایید دبیر خانه شورایعالی در اسناد ابلاغی لحاظ گردد.

حرائم کانال‌ها و تاسیسات مربوط به سد گاویشان از اداره کل آب منطقه‌ای کرمانشاه اخذ و در اسناد طرح لحاظ شود.

رعایت حرایم ایمنی و خطرزایی لوله‌های خطوط نفت و خطوط حامل انرژی الزامی است و حرائم مزبور می بایست در نقشه پهنه‌بندی حریم لحاظ شود.

ملاحظات سند تراکمی شهر

سطح اشغال قطعات در صورت دسترسی از معبر ۶ متری حداکثر ۸۰ درصد خواهد بود.

با توجه به تصویب سند بازتنظیم تراکمی شهر در کمیسیون ماده ۵، مغایرت های احتمالی طرح جامع با سند مذکور رفع و پس از تایید اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در اسناد طرح منعکس خواهد شد.

در پایان این مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح ها خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح جامع شهر پس از اصلاح بر اساس این مصوبه و انجام ترتیبات مندرج در بند ۵ جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.