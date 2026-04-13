تقاضای خرید مسکن از رکود خارج شد؛ عدم نیاز به تکنولوژی چین در بازسازی

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیشبینی وضعیت بازار مسکن پس از دوران جنگ ماه رمضان، گفت: آنچه از بازار مسکن رصد میشود، فارغ از شرایط متفاوت تهران نسبت به سایر نقاط کشور است.
وی افزود: انگیزه و رغبت برای خرید مسکن نسبت به سال گذشته بهبود یافته و با وجود شرایط جنگی اخیر، تقاضا برای خرید مسکن در مقایسه با دوران رکود سه تا پنج سال گذشته افزایش داشته است و به نظر میرسد این روند ادامهدار باشد.
پورحاجت بیان کرد: با این حال، باید انتظار افزایش قیمت مسکن را نیز داشته باشیم، چرا که نهادههای ساختمانی با رشد قیمت مواجه شدهاند و در صورت نبود مدیریت، بازار مسکن با گرانی بیشتری روبهرو خواهد شد.
نشانههای خروج بازار مسکن از رکود قبل از جنگ نمایان بود
وی یادآور شد: در جریان جنگ، بخشی از کارخانههای کشور از جمله در حوزه فولاد و پتروشیمی آسیب دیدند، بنابراین دولت باید برنامهریزی منسجمی در این زمینه داشته باشد. پیشنهاد ما این است که مجوز واردات فولاد بهویژه ورق و همچنین مواد پتروشیمی به بخش خصوصی داده شود تا شوک ناشی از کمبود جبران شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تصریح کرد: در صورتی که موجودی انبارها پاسخگوی نیاز کشور باشد، باید توزیع هدفمند صورت گیرد، چرا که در حال حاضر، مشکل اصلی صنعت ساختمان بیشتر در حوزه پتروشیمی و پروفیل است و سایر بخشها با چالش جدی مواجه نیستند. در حوزه ساختوساز، بهجز تهران که شرایط متفاوتی دارد، در سایر نقاط کشور پروژههای ساختمانی فعال بوده و روند ساختوساز ادامه داشته و پیشبینی میشود این روند تداوم یابد.
وی ادامه داد: در صورت ایجاد ثبات اقتصادی و حل مسائل ژئوپلتیکی، بازار مسکن میتواند به یکی از بازارهای جذاب اقتصادی کشور تبدیل شود، اما این موضوع مستلزم برنامهریزی دقیق دولت است. بانک مرکزی باید بانک مسکن را در اولویت قرار دهد و شرایط تسهیلات را اصلاح کند و همچنین دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاستهای تسهیلگرانه برای متقاضیان در نظر بگیرند.
بازسازی واحدهای تخریبشده نیازمند برنامهریزی تفکیکی است
این مقام صنفی تاکید کرد: کنترل افزایش پروانههای ساختمانی در سه ماه اخیر توسط وزارت کشور اقدام مثبتی بوده، اما در حوزه سیاستهای مالیاتی، دولت باید برای دوران پساجنگ برنامه مشخصی داشته باشد و بستههای حمایتی را تدوین کند.
پورحاجت گفت: بازار مسکن ظرفیت تبدیل شدن به یک بازار اقتصادی مؤثر را دارد و باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. پیش از آغاز جنگ، نشانههایی از خروج بازار مسکن از رکود مشاهده میشد، اما درگیریها مانع از رشد قیمت و رونق بازار شد، اکنون با کاهش تنشها و قرار گرفتن در شرایط آتشبس، در صورت حرکت به سمت صلح پایدار، شرایط بازار مسکن بهبود خواهد یافت.
ظرفیت داخلی برای بازسازی سریع ساختمانها کافی است
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از فناوری چین در بازسازی ساختمانهای آسیبدیده، اظهار کرد: صنعت ساختمان ایران، صنعتی پویا است و در کشور ما نیز فناوریهای نوین ساختوساز وجود دارد و نیازی به استفاده از تکنولوژی خارجی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی است تا بتوان از ظرفیتهای داخلی استفاده کرد و روند بازسازی را تسریع بخشید.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآور شد: ساختمانهای آسیبدیده به چند دسته تقسیم میشوند؛ برخی بهطور کامل تخریب شدهاند، برخی نیاز به تعمیر دارند، بخشی نیازمند مقاومسازی هستند و دستهای نیز به زیباسازی نیاز دارند که هرکدام برنامهریزی خاص خود را میطلبد.
پورحاجت در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید برای هر یک از این بخشها برنامه جداگانه تدوین کند و نیازی به استفاده از فناوری چینی وجود ندارد، چرا که ظرفیتهای داخلی برای بازسازی در کوتاهمدت کافی است، به شرط آنکه اراده لازم وجود داشته باشد؛ در این راستا، پیشنهادهایی نیز از سوی انبوهسازان برای تدوین سیاستهای تشویقی به دولت ارائه شده تا بخش خصوصی بتواند در فرآیند بازسازی، نوسازی و بهسازی نقش مؤثری ایفا کند.
