صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۲۰ فروردین) در برخی مناطق استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزی، تهران، البرز، زنجان، قزوین، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، همچنین شمال استان‌های ایلام، خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و جنوب استان‌های یزد و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در نقاط مستعد، احتمال وقوع تگرگ وجود دارد و در ارتفاعات نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (جمعه، ۲۱ فروردین) در مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد گاهی همراه با خیزش گردوخاک رخ می‌دهد و در برخی نقاط نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بعدازظهر جمعه در شمال غرب نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در سایر مناطق کشور، شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی تصریح کرد: روز شنبه (۲۲ فروردین) با ورود سامانه بارشی از شمال غرب، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، ابرناکی و بارش آغاز می‌شود.

وی یادآور شد: بعدازظهر شنبه در دامنه‌های زاگرس مرکزی و همچنین در جنوب فارس و بوشهر، رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کشور درباره وضعیت روز یکشنبه (۲۳ فروردین) گفت: گستره بارش‌ها در نیمه غربی کشور خواهد بود و در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، جنوب فارس، بوشهر و غرب هرمزگان، شدت بارش‌ها بیشتر است.

وی تاکید کرد: روز دوشنبه (۲۴ فروردین) نیز در غالب مناطق کشور به‌جز جنوب و جنوب شرق، ابرناکی و بارندگی پیش‌بینی می‌شود و در نوار شمالی کشور، بارش‌ها همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد شدید در کشور اظهار کرد: امروز در برخی مناطق شمال غرب، مرکز، جنوب و جنوب شرق و روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب و جنوب شرق، شنبه در شمال غرب، جنوب و جنوب شرق و یکشنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز کشور، جنوب و جنوب شرق، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان درباره وضعیت آب‌وهوای تهران خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۲۰ فروردین) کمی ابری تا نیمه ابری است و در برخی ساعات با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید همراه خواهد بود و حداکثر دمای تهران ۱۹ و حداقل دما ۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.