۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

انگلیس: لبنان باید در توافق آتش‌بس ایران و آمریکا گنجانده شود

وزیر امور خارجه انگلیس با هشدار درباره اینکه «تنش‌زایی روز گذشته از جانب اسرائیل در لبنان بسیار ویرانگر بود»، تأکید کرد که لبنان باید بخشی از توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که نام لبنان باید در توافقنامه آتش بس بین آمریکا و ایران گنجانده شود.

بر اساس این گزارش، «ایوت کوپر» در ادامه افزود ما به تمدید توافق آتش بس تمایل داریم تا لبنان را نیز شامل شود.

وی همچنین طی سخنانی همچنین هشدار داد: تنش‌زایی روز گذشته از جانب اسرائیل در لبنان بسیار ویرانگر بود.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از سخنانش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که برای جبران خسارت های ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به دریافت غرامت عبور از تنگه هرمز ادامه خواهد داد، مدعی شد که ترانزیت از طریق تنگه هرمز باید رایگان باشد.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که نخست وزیر استرالیا هم در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس گفت: ما معتقدیم که آتش بس باید در مورد لبنان نیز اعمال شود.

    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      بهترین همکار و راهبردی ترین متحده آمریکا روباه پیر انگلیس دروغگو تنها راه مقابله با این جنایتکارا مسلح کردن موشکا با کلاهک هسته ایه دیگه وقت بازی با کلمات و نیست داره دیر میشه
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      وقتی اروپا می‌داند که اسرائیل به هیچ یک از تعهدات بین المللی پایبند نیست حداقل برای این جنایت عریان که در لبنان اتفاق افتاد اسرائیل را تحریم کنند، چقدر دیگر قرار است این رژیم جنایتکار را لوس کنند؟

