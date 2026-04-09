به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که نام لبنان باید در توافقنامه آتش بس بین آمریکا و ایران گنجانده شود.

بر اساس این گزارش، «ایوت کوپر» در ادامه افزود ما به تمدید توافق آتش بس تمایل داریم تا لبنان را نیز شامل شود.

وی همچنین طی سخنانی همچنین هشدار داد: تنش‌زایی روز گذشته از جانب اسرائیل در لبنان بسیار ویرانگر بود.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از سخنانش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که برای جبران خسارت های ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به دریافت غرامت عبور از تنگه هرمز ادامه خواهد داد، مدعی شد که ترانزیت از طریق تنگه هرمز باید رایگان باشد.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی است که نخست وزیر استرالیا هم در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس گفت: ما معتقدیم که آتش بس باید در مورد لبنان نیز اعمال شود.