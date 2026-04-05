قلندری: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندی در نشست بررسی آخرین وضعیت آمادگی شهرستان‌ها استان اردبیل برای برگزاری انتخابات یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و اجرایی در شعب اخذ رأی شهرها و روستاهای شهرستان اردبیل فراهم شده و آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و با حضور حداکثری مردم وجود دارد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت ثبت‌نام‌ها افزود: در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای این شهرستان، در مجموع ۴۰۵ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که شامل ۳۵۷ نفر در شهر اردبیل، ۲۲ نفر در شهر آراللو، ۱۱ نفر در شهر ثمرین و ۱۵ نفر در شهر هیر است. از این تعداد ۳۴۱ نفر آقا و ۶۴ نفر خانم هستند.

فرماندار اردبیل گفت: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر نسبت به دوره ششم حدود ۳۷ درصد افزایش داشته و تعداد بانوان ثبت‌نام‌کننده نیز نسبت به دوره گذشته حدود ۷۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرزاد قلندری، پدر بخش دیگری از سخنان خود از افزایش مشارکت داوطلبان روستایی خبر داد و اعلام کرد: در این دوره ۸۱۴ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره گذشته ۱۴/۶ درصد رشد داشته است. از میان داوطلبان روستایی، ۷۸۲ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم هستند.

وی با اشاره به ساختار انتخاباتی روستاها گفت: شهرستان اردبیل دارای ۱۸۲ روستا است که ۱۱۹ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات بوده و ۱۱۶ روستا دارای دهیاری هستند. در انتخابات پیش‌رو، ۱۲ روستا دارای شورای ۵ نفره و ۱۰۷ روستا دارای شورای ۳ نفره خواهند بود.

فرماندار اردبیل تأکید کرد که تمامی مراحل اجرایی، نظارتی و پشتیبانی انتخابات مطابق برنامه و زمان‌بندی تعیین‌شده در حال انجام است و برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و با مشارکت گسترده مردم، مهم‌ترین اولویت ستاد انتخابات شهرستان به شمار می‌رود.