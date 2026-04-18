به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، تأمین خودروی عملیاتی و پشتیبانی برای ندامتگاه و زندان اردبیل در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زندانها و برنامه ریزی برای راهاندازی پایگاه سلامت در مجموعههای ندامتی شهرستان تداوم می یابد.
فرماندار اردبیل حضور منظم مشاوران در حوزههای مختلف فرهنگی، روانشناسی و اجتماعی را از برنامههای مهم مدیریت زندانها عنوان کرد وبر اجرای این امر به طور مستمرتاکید کرد
وی اجرای مستمر برنامههای ورزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیتهای ورزشی زندانیان را از محورهای حمایتی برشمرد و بر پیگیری مطالبات و نیازهای حوزه زندانهای شهرستان تأکید کرد.
قلندری با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی، گفت: حفظ شأن و کرامت زندانیان و ارائه خدمات مناسب رفاهی، بهداشتی و فرهنگی یکی از اولویتهای اصلی ماست واین اقدامات با هدف ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط نگهداری در ندامتگاههای استان اردبیل صورت میگیرد.
