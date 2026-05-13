ابراهیمی: بازماندگان حادثه مدرسه «شجره طیبه» جانباز محسوب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای دانش‌آموز و معلم میناب با اشاره به حادثه تلخ مدرسه «شجره طیبه» و شهادت جمعی از دانش‌آموزان، بر ضرورت رسیدگی ویژه به بازماندگان این حادثه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدای این حادثه هیچ خواسته مادی و معنوی ندارند، افزود: شهادت این عزیزان حقانیت نظام، مظلومیت ملت ایران و جنایتکاری آمریکا را نشان داد و باعث بیداری جهان بشریت شد.

آیت‌الله ابراهیمی با اشاره به مشکلات جسمی و درمانی بازماندگان این حادثه، خاطرنشان کرد: بسیاری از دانش‌آموزان و معلمی که به عنوان بازماندگان شهدا هستند، از نظر جسمی جانباز محسوب می‌شوند و واقعاً با مشکل مواجه‌اند. باید با وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید همکاری شود تا این عزیزان به عنوان جانباز محسوب شوند. دیروز نیز با حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان، صحبت شد و ایشان برای همکاری اعلام آمادگی کردند.

امام جمعه میناب با بیان اینکه شهر میناب فاقد فضای تفریحی مناسب برای دانش‌آموزان است، تصریح کرد: یکی دیگر از خواسته‌های مردم و مدیران میناب، ایجاد یک فضای تفریحی (شهر بازی یا مجموعه تفریحی) برای این بازماندگان و دانش‌آموزان است تا نیاز روانی آنان نیز تأمین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف بنیاد شهید، تأکید کرد: طفلی شش‌ماهه که در شکم مادر به شهادت رسیده باشد، شهید است؛ همانگونه که در تاریخ، حضرت محسن (ع) را شهید می‌دانیم. بنابراین تمام آنچه مربوط به شهداست، باید شامل حال یکی دو طفلی که در این حادثه در سن شش ماهگی به شهادت رسیدند، بشود و با همه لوازم شهادت مورد شناسایی قرار گیرند.