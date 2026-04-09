خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی حملات دشمن به آبفای همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر با اشاره به اینکه در بمباران آمریکایی صهیونی به انبار تجهیزات مرکزی شرکت آب و فاضلاب بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد شد، اظهار کرد: در این حمله وحشیانه دشمن دو نفر از همکاران پرتلاش مجموعه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
وی در ادامه درخصوص اقدامات آبفا استان همدان برای مدیریت شرایط بحرانی و تداوم خدماترسانی، ادامه داد: پس از آغاز جنگ ستاد مدیریت بحران و کمیته پدافند غیرعامل فعال و دستورالعملهای لازم متناسب با اعتبارات و امکانات موجود به واحدهای اجرایی ابلاغ و پیگیری شد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان همدان با بیان اینکه در ایان جنگ رمضان به بیش از ۷۰ هزار تماس مردمی از طریق مرکز ارتباط با مشترکین ۱۲۲ پاسخ داده شد، افزود: تهیه برنامه عملیاتی تداوم خدمت (BCP) با سناریوهای مختلف و ارائه آن به مراجع بالادستی، شناسایی خطوط انتقال و مخازن کمنیاز به برق و اصلاح آنها برای کاهش وابستگی به شبکه، برنامهریزی و استقرار مولدهای برق اضطراری در تأسیسات حیاتی و تعیین مولدهای برق اضطراری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با همکاری مدیریت بحران استان همدان از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی با بیان اینکه نقاط نصب کلکتورهای برداشت عمومی آب اضطراری و تانکرهای سیار آبفا و شناسایی تانکرهای قابلاستفاده سایر دستگاهها تعیین و آماده سازی شد، افزود: ایجاد یا تکمیل علمکهای برداشت تانکری در نقاط دارای برق اضطراری، پایش تأسیسات اضطراری مشترکین مهم ازجمله بیمارستانها و نانواییها، شناسایی چشمهها، قنوات و چاههای دیزلی قابلاستفاده برای آبرسانی اضطراری روستاها، فعالسازی دستگاه بستهبندی آب و تأمین آب بستهبندی در صورت نیاز و حفظ حداکثر ذخایر و ساخت مخازن جدید برای افزایش تابآوری نیز در این مجموعه برنامهریزی شد.
بختیاری فر با اشاره به ذخیرهسازی مواد گندزدا، مواد مصرفی، لوله، اتصالات و سوخت، گفت: برقراری کشیک ۲۴ ساعته و آمادهباش تیمهای واکنش سریع، ارزیابی سریع پایداری تأسیسات و مستندسازی خسارات و برگزاری دورههای آموزشی و انتشار دستورالعملها و اینفوگرافیکهای مرتبط با شرایط بحرانی نیز در این مجموعه، انجام شد.
