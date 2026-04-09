سجاد انوشیروانی به پویش «ورزش جانفدای ایران» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیوستن اهالی ورزش به پویش «ورزش جانفدای ایران»، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری و نایب قهرمان المپیک نیز وارد این پویش شد.

وی در این زمینه گفت: درس هر ثانیه، هر ساعت و هر روز ما وطن ما است. وظیفه خود و خانواده دانستم که در حمایت از وطن به پویش «ورزش جان فدای ایران» بپیوندم.

انوشیروانی تصریح کرد: بر همه ما تکلیف است در این لظات کنار مردم و پشت نیروهای مسلح باشیم. اطمینان داشته باشید خون شهدای جنگ رمضان و به خصوص دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب روی زمین نمی ماند و قطعا پیروز میدان خواهیم شد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری خاطرنشان کرد: پیروزی از آن جبهه حق است و این جبهه ایران است که با قدرت دفاع می کند، پیروزی بزرگ نزدیک است و کشورمان با اقتدار از این میدان ناجوانمردانه بیرون خواهد آمد.