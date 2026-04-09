۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

درس هر ثانیه ما، وطن ماست؛

سجاد انوشیروانی به پویش «ورزش جانفدای ایران» پیوست

رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن پیوستن به پویش «ورزش جانفدای ایران» تاکید کرد که پیروزی از آنِ جبهه حق است و این جبهه، کشورمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیوستن اهالی ورزش به پویش «ورزش جانفدای ایران»، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری و نایب قهرمان المپیک نیز وارد این پویش شد.

وی در این زمینه گفت: درس هر ثانیه، هر ساعت و هر روز ما وطن ما است. وظیفه خود و خانواده دانستم که در حمایت از وطن به پویش «ورزش جان فدای ایران» بپیوندم.

انوشیروانی تصریح کرد: بر همه ما تکلیف است در این لظات کنار مردم و پشت نیروهای مسلح باشیم. اطمینان داشته باشید خون شهدای جنگ رمضان و به خصوص دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب روی زمین نمی ماند و قطعا پیروز میدان خواهیم شد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری خاطرنشان کرد: پیروزی از آن جبهه حق است و این جبهه ایران است که با قدرت دفاع می کند، پیروزی بزرگ نزدیک است و کشورمان با اقتدار از این میدان ناجوانمردانه بیرون خواهد آمد.

کد مطلب 6796143

