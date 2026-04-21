به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، رضا نوری رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران، در محل فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی دیدار و گفتوگو کردند. در این نشست که با حضور علی کریمی سرپرست دبیرکلی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنهبرداری، برگزار شد، طرفین بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزش وزنهبرداری در دانشگاهها و ارتقاء سطح فنی دانشجویان تأکید کردند.
محورهای اصلی این گفتوگو شامل بررسی راهکارهای شناسایی و جذب استعدادهای وزنهبرداری در میان دانشجویان فعال در حوزه ورزش دانشگاهی بود. در جریان این دیدار، مقرر گردید با تشکیل کارگروههای مشترک، نسبت به تدوین و اجراییسازی تفاهمنامهها و برنامههای عملیاتی فیمابین اقدام شود. در همین راستا، توافق شد که هفته آینده در محل فدراسیون وزنهبرداری، تفاهمنامه همکاری رسمی به امضا برسد.
از مهم ترین برنامههای توسعهای مورد توافق طرفین می توان به ایجاد مرکز هوش مصنوعی در ورزش وزنهبرداری، تأسیس دپارتمان آموزش وزنهبرداری، راهاندازی مرکز وزنهبرداری دانشگاهی، برنامهریزی جامع برای استعدادیابی در سطح دانشگاهها، میزبانی اردوهای تیمهای ملی و دانشگاهی، اعزام تیم ملی وزنه برداری دانشجویان به مسابقات جهانی اشاره کرد.
علاوه بر این، مقرر شد ملیپوشان وزنهبرداری در فعالیت پژوهشی مورد تایید فدراسیون ملی دانشگاهی و پروژههای دانشگاهی با دانشگاهها همکاری کنند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر رشته وزنهبرداری در محیطهای علمی و دانشگاهی کشور باشیم.
