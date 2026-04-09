به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران بازگشایی می شود.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که «من به سفیرمان در تهران دستور داده‌ام که بازگردد، کار را مجدداً آغاز و سفارت‌مان را بازگشایی کند، تا از هر جبهه ممکن، از جمله خود پایتخت ایران، در تلاش‌ها برای صلح مشارکت کنیم.»

وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین گفت: اسرائیل روز گذشته آتش بس و قوانین بین المللی را با دهها حمله به لبنان نقض کرد.

«خوزه مانوئل آلبارس» خاطرنشان کرد که رژیم اسرائیل پلها و زیرساختها را برای جدا کردن مناطق جنوب رودخانه لیتانی در جنوب لبنان، تخریب می کند.

آلبارس همچنین در ایکس نوشت: لبنان باید در آتش‌بسی که امروز در خاورمیانه به‌دست آمده، گنجانده شود. من با همتای لبنانی‌ام، یوسف رجی، گفت‌وگو کردم تا حمایت از حاکمیت این کشور، رد حملات حزب‌الله و اسرائیل و نیز حمایت از یونیفیل را به او منتقل کنم.

سفارت اسپانیا در تاریخ ۷ مارس به دلیل تحاوز و حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران به‌طور موقت تعطیل شده بود.

علاوه بر اسپانیا، انگلیس و فرانسه و استرالیا هم ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، خواستار گنجانده شدن لبنان در توافق آتش بس ایران و آمریکا شدند.