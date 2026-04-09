به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با وزرای دفاع جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری تاجیکستان، آخرین تحولات مربوط به تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و همچنین تعاملات و هماهنگیهای دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در گفتوگو با خواجه آصف محمد، وزیر دفاع پاکستان، با اشاره به سابقه روابط دو کشور و قدردانی از ابتکارات و تلاشهای سازنده و مجدانه دولت پاکستان برای برقراری صلح و ثبات، بر ضرورت همکاریهای فیمابین جهت ایجاد صلح و ثبات منطقهای و نقشآفرینی و هماهنگی بیشتر بهمنظور دستیابی به امنیت پایدار منطقهای تأکید کرد.
وزیر دفاع پاکستان نیز در این گفتوگوی تلفنی، ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت ایران به واسطه شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان و مردم غیرنظامی، پایداری و مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران را بهعنوان بزرگترین مقاومت تاریخ، مایه افتخار امت اسلامی دانست و بر مقابله با توسعهطلبیهای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از طرحهای فتنهانگیز در منطقه تأکید کرد.
سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین در گفتوگوی جداگانه با سپهبد امامعلی صابرزاده، وزیر دفاع تاجیکستان، از مواضع سیاسی و ارسال کمکهای انساندوستانه دولت تاجیکستان در حمایت از دولت و ملت ایران قدردانی کرد.
وزیر دفاع تاجیکستان نیز ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیتالله خامنهای، فرماندهان و غیرنظامیان بیگناه، بر برقراری صلح و ثبات واقعی برای مردم همزبان و دارای تمدن و فرهنگ مشترک تأکید کرد
