به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اطلاعیه داد:
﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾
مراسم اربعین شهدای والامقامی که در حملات هوایی رژیم آمریکایی‑صهیونی به ستاد انتظامی شهرستان ملارد و دیگر نقاط، جان خود را در راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمودند، با حضور آحاد مردم شهیدپرور و همکارانشان برگزار میشود.
بر این اساس، جزئیات مراسم هر یک از شهدا به شرح ذیل اعلام میگردد:
-شهید محمدرضا ادیبان – ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در حسینیه قمر بنیهاشم(ع) صالحیه بهارستان
- شهید سید امیرحسین میرآقایی – ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در مسجد جامع شهرستان قدس
- شهید مهدی سیدی – ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک امیریه شهریار
- شهید احمد جمور – ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در گلزار شهدای شهرستان ملارد (و همچنین در صالحیه)
از عموم مردم شهیدپرور و همکاران جهت شرکت در این مراسمات و تجلیل از مقام این شهدای امنیتگر دعوت به عمل میآید.
