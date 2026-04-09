به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اطلاعیه داد:

﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾

مراسم اربعین شهدای والامقامی که در حملات هوایی رژیم آمریکایی‑صهیونی به ستاد انتظامی شهرستان ملارد و دیگر نقاط، جان خود را در راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمودند، با حضور آحاد مردم شهیدپرور و همکارانشان برگزار می‌شود.

بر این اساس، جزئیات مراسم هر یک از شهدا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

-شهید محمدرضا ادیبان – ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در حسینیه قمر بنی‌هاشم(ع) صالحیه بهارستان

- شهید سید امیرحسین میرآقایی – ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در مسجد جامع شهرستان قدس

- شهید مهدی سیدی – ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک امیریه شهریار

- شهید احمد جمور – ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه در گلزار شهدای شهرستان ملارد (و همچنین در صالحیه)

از عموم مردم شهیدپرور و همکاران جهت شرکت در این مراسمات و تجلیل از مقام این شهدای امنیت‌گر دعوت به عمل می‌آید.