۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

مولوی هوتی: رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ است

زرآباد- امام جمعه اهل سنت زرآباد گفت: حمله به ایران توسط رژیم صهیونیستی، مقدمه‌ای برای تسلط بر کشورهای اسلامی و تحقق طرح اسرائیل بزرگ است.

مولوی عارف هوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، هشدار داد که این حملات تنها محدود به کشور ما نخواهد ماند و رژیم صهیونیستی در پی تحقق ایده «اسرائیل بزرگ» است.

امام جمعه اهل سنت زرآباد، با اشاره به آیات قرآن کریم که یهود را سرسخت‌ترین دشمن اهل ایمان معرفی می‌کند، افزود: سردمداران کفر و استکبار جهانی به کشور عزیز ما ایران اسلامی تجاوز نظامی کرده‌اند. آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های کودک‌کش، مبنای دشمنی خود را با ما مسلمانی و قرآن قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: اسرائیل از ترامپ درخواست حمله به ایران کرده است. این رژیم یهودی صهیونیستی، دشمن اصلی مسلمانان بوده و اکنون به کشور اسلامی ما تجاوز کرده است که ایستادگی در برابر این مستکبران و متجاوزان، یک وظیفه شرعی و انسانی است.

وی با بیان اینکه جنایت‌های رژیم صهیونیستی شامل قتل عام از رهبران و فرماندهان نظامی تا کودکان دبستانی و نوزادان شیرخوار می‌شود، تأکید کرد: این اقدامات مصداق بارز جنایت جنگی است. ایران در حال مذاکره بود، اما آنها قوانین بین‌المللی و حتی حیثیت خود را نادیده گرفتند و حمله کردند.

مولوی هوتی در پایان اظهار داشت: اسرائیل قطعاً پس از ایران سراغ بقیه کشورهای اسلامی خواهد رفت تا طرح اسرائیل بزرگ را محقق کند.

    • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      علما اهل سنت نقش مهمی دارند

