۱۲ نانوایی در گناوه دوگانه سوز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای مانور نانوایی های دوگانه سوز شهرستان گناوه اظهار کرد: این واحدها در راستای اجرای طرح دوگانه سوز کردن واحدهای خبازی شهرستان با استفاده از سوخت‌های جایگزین (نفت و گاز) و موتور برق به بهره‌برداری رسیدند.

وی بیان کرد: این اقدام به منظور آمادگی در مواقع اضطراری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تامین پایداری عرضه نان انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: این کارگروه آماده هرگونه همکاری جهت اجرای طرح دوگانه سوز برای شرایط بحرانی برای سایر نانوایی ها است.