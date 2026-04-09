۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

۱۲ نانوایی در گناوه دوگانه سوز شدند

بوشهر- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه از دوگانه سوز شدن ۱۲ واحد نانوایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی صبح پنجشنبه در حاشیه اجرای مانور نانوایی های دوگانه سوز شهرستان گناوه اظهار کرد: این واحدها در راستای اجرای طرح دوگانه سوز کردن واحدهای خبازی شهرستان با استفاده از سوخت‌های جایگزین (نفت و گاز) و موتور برق به بهره‌برداری رسیدند.

وی بیان کرد: این اقدام به منظور آمادگی در مواقع اضطراری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تامین پایداری عرضه نان انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: این کارگروه آماده هرگونه همکاری جهت اجرای طرح دوگانه سوز برای شرایط بحرانی برای سایر نانوایی ها است.

