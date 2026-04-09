هواشناسی: روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی طی امروز پنجشنبه شرایط افزایش ناپایداریهای بهاری بر روی جنوب و بخشهایی از مناطق مرکزی استان شدت می یابد.
به گفته وی، امروز افزایش ابر، رگبار بهاری و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی به ویژه در مناطق جنوب استان پیشبینی میشود.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی با بیان اینکه کمینه دما بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می یابد، افزود: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان بین ۱۹ و هشت درجه سلسیوس نوسان دارد.
امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
نظر شما