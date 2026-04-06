ورود دام به مناطق حفاظت شده درگز به دلیل شیوع تب برفکی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صادقی با اشاره به احتمال شیوع سویه جدید این بیماری در شهرستان اظهار کرد: تب برفکی از جمله بیماری‌های ویروسی و واگیردار است که تنها چند ساعت زمان کافی است تا در شعاع گسترده‌ای انتقال یافته و از یک روستا به چند استان برسد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز با اشاره به شیوع سویه غیربومی این بیماری که نگرانی دامداران و جامعه هدف را به دنبال داشته است، بیان کرد: خسارات این بیماری زیاد است و اکنون گشت و پایش مشترک با اداره دامپزشکی درگز در راستای کنترل و درمان این بیماری‌ و طرح‌های ویژه‌ای از افزایش واکسیناسیون تا کنترل تردد دام‌ها برای مهار شیوع بیشتر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: هرچند که محیط‌بانان همه روزه مسیرهای گذار حیات وحش و آبشخورها را با مواد مربوطه کاملا ضدعفونی می کنند اما برای پیشگیری از شیوع این بیماری به حیات وحش از ورود هرگونه دامی که واکسیناسیون با تایید دامپزشکی را انجام نداده باشد به مناطق حفاظت شده جلوگیری خواهد شد.