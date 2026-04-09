به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب و شهدای دانشآموز در زیر پرچم پارک غدیر در بلوار ساحلی در جمع خبرنگاران به تشریح ابعاد فرهنگی و رسانهای فاجعه میناب پرداخت و با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانشآموز در حمله هوایی ددمنشانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی به دبستان شجرهطیبه، این واقعه را نقطهای عطف در راستای معرفی مظلومیت ملت ایران و فاجعه ای تکاندهنده در تاریخ منطقه توصیف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ حافظه تاریخی ملت ایران افزود: حمله به دبستان شجره طیبه میناب بهعنوان نخستین جنایت ثبتشده در تاریخ این تهاجم، مسیر تاریخ منطقه را دگرگون خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: در این میان، هرچه اسناد و شواهد بیشتری از این جنایت ثبت و ضبط شود، نسلهای آینده قضاوت دقیقتری نسبت به ابعاد این فاجعه خواهند داشت.
وی افزود: بخشی از مهمترین و مستندترین این اسناد که قابلیت استناد جهانی دارد، آثار فرهنگی و هنری است که توسط اهالی رسانه، فرهنگ و هنر خلق و ماندگار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به برپایی نمایشگاهی ویژه در حاشیه این مراسم اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه، آثاری به نمایش درآمده که بخش بزرگی از آنها اسنادی زنده از فاجعه هستند؛ از جمله نقاشیهایی که از زیر آوار مدرسه بازیابی، چاپ و در معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار آثار بجامانده از دانشآموزان شهید، مجموعهای از آثار هنرمندان برجسته در قالب پوستر، نقاشیخط، تایپوگرافی و خوشنویسی نیز ارائه شده است.
جلالی ادامه داد: این آثار در کنار تولیدات رسانهای شامل اخبار، اینفوگرافیکها و عکسهای خبری، مجموعهای یکپارچه از روایت این واقعه را تشکیل میدهند.
فرخنده جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، از برپایی یک رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: با هدف یکپارچهسازی اقدامات فرهنگی و به همت هنرمندان استان هرمزگان و شهرستان میناب، جشنواره فرهنگی و هنری شجره طیبه در سطح بینالمللی طراحی و اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: با توجه به حساسیت افکار عمومی جهانی نسبت به این جنایت جنگی، این جشنواره محملی برای جلب توجه مجامع بینالمللی و بازتاب صدای مظلومیت کودکان ایران در عرصه جهانی خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش کلیدی گروههای مستندساز و عکاسان خبری در بازتاب ابعاد فاجعه گفت: از نخستین لحظات وقوع حادثه و عملیات آواربرداری، مستندات تصویری اهالی رسانه استان هرمزگان دستمایه رسانههای بینالمللی شد و همین قدرت رسانهای باعث شد سکوت مجامع بینالمللی در خصوص این جنایت جنگی شکسته شود.
جلالی در پایان از پیگیریهای حقوقی خبر داد و افزود: در حال حاضر بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای فعال در حوزه کودک و نوجوان، به این عکسها و تولیدات رسانهای استناد میکنند.
وی عنوان کرد: کمیتهای در استان هرمزگان شکل گرفته که با حمایت مجامع قانونی کشور، این موضوع را در سطوح عالی بینالمللی مطالبه و پیگیری خواهد کرد.
نظر شما