هنر، مقاومت و هویت سه ضلع جشنواره شانزدهم خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در تشریح برنامههای روز ملی خلیج فارس، از نقشهای راهبردی پرده برداشت که در آن هنر، رسانه و مقاومت مردمی در هم آمیختهاند، با اشاره به حوادث تلخ و شیرین سال گذشته، نقش اصحاب رسانه را فراتر از یک اطلاعرسانی ساده دانست و از آنان به عنوان رزمندگان میدان آگاهسازی یاد کرد.
وی با بازخوانی خاطرهای از نقش دیپلماسی رسانهای در اوج بحرانها گفت: در روزهایی که بدخواهان به دنبال خاموشی صدای ایران بودند، با همکاری زندهیاد شیرعلی، مدیرکل فقید مطبوعات خارجی، توانستیم محتوای تولیدی رسانههای داخلی را به قلب خبرگزاریهای جهان برسانیم.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان؛ امروز نیز در همین راستا، میزبان بیش از ۳۰ خبرنگار از رسانههای مطرح بینالمللی هستیم که برای پوشش رشادتهای مردم میناب و شکوه خلیج فارس وارد استان شدهاند.
جلالی با اعلام آمار آثار رسیده به دبیرخانهها، از غنای محتوایی رویدادهای سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در حوزه سینما ۲۷۷ فیلمنامه به دبیرخانه رسید که پس از داوری توسط اساتید برجستهای همچون فرهاد توحیدی، فریدون فرهودی و جابر قاسمعلی، برگزیدگان آن در فضایی آرام معرفی خواهند شد.
وی افزود: در حوزه مکتوب نیز ۱۸۴ اثر در بخش کتاب سال خلیج فارس به رقابت پرداختند که ۱۴۰ اثر آن متعلق به نویسندگان هرمزگانی است؛ آماری که نشان از جوشش قلم در این خطه دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اعلام یک تغییر راهبردی در جغرافیای جشنواره امسال گفت: همیشه تمرکز ما بر بندرعباس، قشم و هرمز بود، اما امسال میناب سرافراز به عنوان قطب جدید برنامهها معرفی شده است.
وی افزود: برنامههای میدانی از عصر فردا با شب شعر در جوار آرامگاه استاد محمدعلی بهمنی آغاز میشود.
جلالی ادامه داد: پنجشنبه نیز جزیره هرمز شاهد رژه قایقهای صیادی و اهتزاز پرچم خواهد بود و سپس در یک حرکت نمادین، کاروان هنرمندان و مسئولان به سمت میناب حرکت میکند تا در جوار شهدای دانشآموز، آئین اصلی روز ملی خلیج فارس را برگزار کنیم.
جلالی در این نشست، همچنین از چند رویداد ویژه رونمایی در روزهای آتی خبر داد و گفت: کتاب بریتانیا در خلیج فارس ترجمه و تدوین اسناد خارجی توسط استاد عبدالرحمان فرامرزی که سندی محکم بر حاکمیت تاریخی ایران است و کتاب فرهنگ عامه هرمزگان اثر پژوهشی استاد علی رضایی با محوریت مردمشناسی منطقه میناب ازجمله این آثار است.
وی از فونت «شجره»، اثر یونس دهقانی، هنرمند گرافیست که با نگاهی کودکانه و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه طراحی شده است و فراخوان طراحی تمبر بینالمللی شهدای دانشآموز که قرار است به عنوان یک سند جهانی در شبکه پستی ثبت شود به عنوان دیگر برنامه ها نام برد.
جلالی در پایان، سال ۱۴۰۵ را سال شکوفایی جشنوارههای موضوعی دانست و از برگزاری جشنواره بینالمللی عودنوازان خلیج فارس، جشنواره تئاتر مونولوگ و جشنواره موسیقی ساحلی و هنرهای محیطی خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: خلیج فارس تنها یک جغرافیای آبی نیست؛ بلکه رگ حیات هویت ایرانی است که امروز با غیرت قایقسواران، خلاقیت هنرمندان و خون شهدای دانشآموز، بیش از هر زمان دیگری مقتدر و سربلند باقی مانده است.
