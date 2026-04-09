به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم اربعین شهادت قائد امت، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی لرستان همچون سایر مناطق کشور، چهل روز است که در سوگ امام شهید خویش عزادارند و با حضور پرشور در مراسمهای مختلف، ارادت و محبت قلبی خود را نسبت به امام و رهبر شهیدشان به نمایش گذاشتهاند.
لرستانیها در دفاع از انقلاب و ولایت ثابتقدم هستند
وی با اشاره به جایگاه والای این شهید بزرگوار، افزود: امام شهید ما قرآن ناطق زمان خویش در این عصر بودند و مردم ایران اسلامی، بهویژه مردم ولایتمدار لرستان، محبت ایشان را در عمق جان و وجود خود جایدادهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان خاطرهای از دیدار با مقام معظم رهبری، گفت: معظمله درباره مردم لرستان فرمودند که مردم این استان کانون تدین و انقلابیگری هستند و علاقهای عمیق به سادات دارند. حضور گسترده مردم در این چهل روز عزاداری و در صحنههای مختلف، جلوهای از تحقق همین سخن حکیمانه رهبر معظم انقلاب است.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر روحیه ایثار و فداکاری مردم استان لرستان، تصریح کرد: مردم این استان طی چهل شبانهروز گذشته با حضور در میدانهای مختلف، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ولایتفقیه استوار و ثابتقدم هستند.
وی با تقدیر از همدلی مردم، نیروهای مسلح و مسئولان، افزود: بحمدالله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از جمله ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج، در کنار مردم و مسئولان استان و کشور دست در دست یکدیگر دادهاند و با تمام توان از نظام اسلامی و ولایتفقیه دفاع میکنند.
مردم تا بهزانودرآمدن رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در صحنه خواهند ماند
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به نقش مردم استان در عرصههای دفاع از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: استان لرستان از جمله استانهایی است که در راه دفاع از نظام اسلامی شهدای فراوانی تقدیم کرده است و امروز نیز تصاویر شهدای این استان که بر دستان مردم قرار دارد و پرچمهایی که در این مراسم به اهتزاز درآمده، نشان میدهد که مردم این دیار تا پای جان در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت ایستادهاند.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: اگرچه قلبهای ما از شهادت امام شهیدمان مالامال از اندوه است، اما مردم این اندوه و خشم را به حضور آگاهانه و مقتدرانه در صحنه تبدیل کردهاند و در برابر دشمنان اسلام، دشمنان نظام اسلامی، دشمنان قرآن و دشمنان ایران عزیز ایستادگی کردهاند.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی خانواده بزرگ ملت ایران است، ادامه داد: مردم ما در این چهل شبانهروز با حضور گسترده خود نشان دادند که برای حفظ نظام اسلامی و دفاع از ایران عزیز تا آخرین نفس ایستادهاند و تا شکست دشمنان اسلام و ایران و بهزانودرآمدن رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در صحنه خواهند ماند.
آئین گلمالی نمادی از عمق اندوه و دلدادگی مردم به امام شهیدشان است
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین سنتی گلمالی در این مراسم، گفت: آیین گلمالی که امروز توسط مردم برگزار شد، نمادی از عمق اندوه و دلدادگی مردم به امام شهیدشان است؛ گویی مردم عزیزترین عضو خانواده خود را ازدستدادهاند و با این سنت دیرینه، ارادت و سوگواری خود را ابراز میکنند.
حجتالاسلام شاهرخی همچنین از حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم قدردانی کرد و گفت: از روحانیت معظم که امام شهید دلبسته آنها بودند، از طوایف و عشایر غیور، از نیروهای مسلح جانبرکف در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج سرافراز و همچنین از همه اقشار مختلف مردم که در این چهل روز در صحنه حضور داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
وی همچنین از تلاشهای مسئولان و خدمتگزاران در دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی قدردانی کرد و افزود: مسئولان و خدمتگزاران نظام در این مدت با فعالیتهای شبانهروزی تلاش کردند تا مردم عزیز با کمترین مشکلات مواجه شوند که این تلاشها شایسته تقدیر است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به حضور هیئتهای مذهبی و مواکب حسینی در این مراسم، بیان داشت: هیئتهای مذهبی، مواکب حسینی و همه کسانی که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتند، سهم بزرگی در تبدیل این عزاداری به حماسهای از شور و شعور حسینی داشتند.
