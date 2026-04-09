ارائه مشاوره تخصصی تغذیه گندم توسط کارشناسان جهاد کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی با تأکید بر اهمیت حیاتی مدیریت تغذیهای گندم در مراحل پایانی رشد، به تشریح ضرورتها و توصیههای کارشناسی در این زمینه پرداخت.
بابایی اظهار داشت: مرحله پر شدن دانه، از زمان شیری شدن تا رسیدن به مرحله خمیری، یکی از حساسترین و حیاتیترین دورههای رشد گندم است. موفقیت کشاورزان در این مرحله، مستقیماً بر کمیت و کیفیت نهایی محصول تأثیر گذاشته و دستیابی به عملکرد پایدار و اقتصادی را تضمین میکند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: مدیریت صحیح تغذیه در این دوره، یک ضرورت استراتژیک محسوب میشود. در این مرحله، گیاه گندم با نیازهای تغذیهای ویژهای روبرو است که تأمین ناکافی آن میتواند منجر به کاهش چشمگیر وزن دانه، افت عملکرد و کاهش سودآوری برای کشاورز شود.
توصیههای کارشناسی برای تغذیه گندم
بابایی گفت: بنا به توصیه کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، مصرف بهینه کود اوره یا سولفات آمونیوم و کود سولوپتاس برای وزنگیری بهتر دانهها، افزایش کیفیت و مقاومت بیشتر به تنشها، آفات و بیماریها در مرحله شیری تا خمیری شدن دانه گندم ضرورت دارد.
وی افزود: استفاده از کودهای ذکر شده در زمان مناسب، باعث افزایش وزن دانه، بهبود کیفیت ناندهی گندم و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی، آفات و بیماریها میشود. این اقدام ساده اما حیاتی، میتواند تفاوت چشمگیری در میزان برداشت نهایی ایجاد کند.
بابایی با بیان اینکه توجه به نیازهای غذایی گیاه در این دوران طلایی، سرمایهگذاری ارزشمندی است که بازدهی آن در برداشت محصول به وضوح مشاهده خواهد شد، تأکید کرد: کشاورزانی که در این مرحله تغذیه مناسب را رعایت کنند، در زمان برداشت تفاوت محسوسی در عملکرد و کیفیت محصول خود مشاهده خواهند کرد.
عملکرد پایدار و اقتصادی؛ هدف نهایی مدیریت تغذیه
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: هدف نهایی از مدیریت تغذیه در مراحل پایانی رشد، دستیابی به عملکرد پایدار و اقتصادی است. با رعایت توصیههای کارشناسی، کشاورزان میتوانند ضمن افزایش بهرهوری، هزینههای تولید را نیز کاهش دهند.
بابایی از کشاورزان استان خواست تا برای دریافت راهنماییهای تخصصی و کاربردی در زمینه تغذیه گندم در مراحل پایانی رشد، به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: کارشناسان ما با توجه به شرایط هر منطقه و نوع خاک، بهترین توصیههای تغذیهای را به کشاورزان ارائه خواهند داد تا بتوانند حداکثر عملکرد را از مزارع خود برداشت کنند.
نظر شما