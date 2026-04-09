فناوری هسته ای نماد اقتدار و خودکفایی ایران در مسیر پیشرفت است

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای گفت: این روز نماد مقاومت، ایستادگی و خودباوری ملت ایران در برابر فشارهای بی‌امان قدرت‌های استکباری و اثبات توانمندی دانشمندان غیور کشورمان در دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای است.

وی افزود: صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز امروز ایران حاصل دهه‌ها تلاش بی‌وقفه، هوشمندی و عزم ملی است و ملت ایران و دانشمندان متعهد آن از اولین گام‌ها در دهه‌های پیشین تا دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای مسیری دشوار را طی کرده اند.

وی تصریح کرد: این مسیر با کارشکنی‌ها، تحریم‌های ظالمانه و فضاسازی‌های رسانه‌ای قدرت‌های غربی همراه بود، اما ملت ایران با الهام از تعالیم اسلام و رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر شهید هرگز تسلیم نشده و بر اراده خود برای دستیابی به فناوری‌های نوین پافشاری کرده است.

مقدم افزود: فناوری هسته‌ای تنها به تولید انرژی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌ای در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست دارد.

وی ادامه داد: تولید رادیو داروهای حیاتی برای تشخیص و درمان انواع سرطان، توسعه روش‌های نوین برای افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و نگهداری مواد غذایی، کاربردهای صنعتی در زمینه‌های مختلف و همچنین تصفیه آب و فاضلاب تنها بخشی از خدماتی است که این فناوری ارائه داده است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با بیان اینکه این دستاوردها اهمیت استراتژیک فناوری هسته‌ای را برای توسعه پایدار و بهبود سطح رفاه جامعه نشان می‌دهد گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید داشته و از این فناوری در راستای تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشور استفاده کرده است.

مقدم افزود: توانمندی هسته‌ای پیامی روشن به دشمنان است که هرگونه تجاوز و تهدید را با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با این حال مسیر پیشرفت در حوزه فناوری هسته‌ای همچنان با چالش‌هایی همراه است و فشارهای سیاسی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص و متعهد از جمله این موانع هستند.

وی اظهار داشت: حزب موتلفه اسلامی بر این باور است که دولت و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری از دانشمندان و پژوهشگران این حوزه حمایت کرده و با ایجاد بسترهای لازم زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر فناوری هسته‌ای در کشور فراهم سازند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان ضمن تبریک این روز مهم به ملت سرافراز ایران و خانواده معزز شهدای هسته‌ای گفت: فناوری هسته‌ای نماد عزم راسخ ایران برای دستیابی به استقلال، خودکفایی و اقتدار در جهان است و این مسیر تا دستیابی به اهداف کامل ادامه خواهد یافت.