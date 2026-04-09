طرح ویژه نظارت بر بازار البرز در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز اعلام کرد: طرح ویژه نظارت بر بازار با هدف کنترل و تنظیم قیمت‌ها، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق شهروندان در حال اجراست.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک افزود: تیم‌های بازرسی تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و ضابطان، به‌صورت مستمر بر روند عرضه و فروش کالاها نظارت دارند تا شهروندان بتوانند مایحتاج خود را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تهیه کنند.

صالحی ادامه داد: این طرح از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان با جدیت دنبال می‌شود و گشت‌های نظارتی با همراهی سایر نهادهای مرتبط، به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

وی تصریح کرد: بازرسی‌ها شامل کنترل قیمت‌ها، بررسی کیفیت کالا، رعایت استانداردهای بهداشتی و جلوگیری از احتکار و کمبود کالا در سطح بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود از انجام ۷۹۲ مورد بازرسی توسط ۱۲۷ تیم نظارتی خبر داد و گفت: در این راستا برای ۳۶۵ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، تعدادی از واحدهای متخلف پلمب و مقادیر قابل توجهی کالای فاسد و تاریخ‌گذشته کشف و با همکاری دستگاه‌های بهداشتی معدوم شده است.

صالحی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردمی گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات ثبت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های نظارتی و حضور مستمر گشت‌های بازرسی، نقش مهمی در کاهش تخلفات، ساماندهی بازار و افزایش رضایتمندی عمومی دارد