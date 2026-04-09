حضور نمایندگان استقلال در مراسم چهلم شهدای دانش آموز میناب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، وریا غفوری کاپیتان و مربی سابق استقلال با همراهی پژمان ماندگاری مدیر رسانهای و مهدی نوروزخانی مدیر حراست و افسر امنیتی باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه 20 فروردین) به نمایندگی از این باشگاه، در مراسم چهلم دانش آموزان شهید میناب حضور پیدا کردند.
آنها ضمن گفتوگو و ابراز همدردی با خانوادههای شهدای میناب، برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال درخواست صبر کردند و آمادگی باشگاه استقلال جهت هرگونه حمایت از این شهر و خانوادههای شهدا را اعلام کردند.
