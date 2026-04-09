۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

حضور نمایندگان استقلال در مراسم چهلم شهدای دانش آموز میناب

برخی از نمایندگان باشگاه استقلال با سفر به میناب در مراسم چهلمین روز شهادت دانش آموز مدرسه این شهرستان حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، وریا غفوری کاپیتان و مربی سابق استقلال با همراهی پژمان ماندگاری مدیر رسانه‌ای و مهدی نوروزخانی مدیر حراست و افسر امنیتی باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه 20 فروردین) به نمایندگی از این باشگاه، در مراسم چهلم دانش آموزان شهید میناب حضور پیدا کردند.

آن‌ها ضمن گفت‌وگو و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای میناب، برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال درخواست صبر کردند و آمادگی باشگاه استقلال جهت هرگونه حمایت از این شهر و خانواده‌های شهدا را اعلام کردند.

