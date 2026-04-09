به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامییگانه در جریان بازدید از فاز دوم واحد بزرگ تولید توپهای ورزشی در شهرک صنعتی شماره ۲ اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در این مجموعه سرمایهگذاری شده و طی ماههای آتی فعالیت خود را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه این واحد صنعتی برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد میکند افزود: این کارخانه با تولید ۸۰ درصد توپهای ورزشی کشور و صادرات به اروپا، آفریقا و آسیا، در مسیر تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان شاخص توپ فوتبال در جهان قرار دارد.
استاندار اردبیل در جریان بازدید از فاز توسعه واحد تولید شمش فولاد نیز ادامه داد: این کارخانه با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال در حال تکمیل بوده و برای آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
امامی یگانه ادامه داد:با افتتاح این مجموعه برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده و نقش این طرح در تکمیل زنجیره فولاد استان تأثیرگذار و راهبردی است.
استاندار اردبیل در ادامه از یک واحد دیگر تولید شمش فولاد بازدید کرد و گفت: ظرفیت تولید فاز اول این واحد ۱۵۰ هزار تن در سال است و فاز دوم آن نیز شامل خط تولید نَورد، در دست راهاندازی است.
وی میزان سرمایهگذاری انجام شده در این طرح را نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این واحد برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
استاندار اردبیل با بیان اینکه زنجیره فولاد در استان اردبیل در حال تکمیل است، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، استان به یکی از قطبهای مهم تولید فولاد در کشور تبدیل خواهد شد و شکوفایی بخش صنعت در این حوزه شتاب بیشتری میگیرد.
