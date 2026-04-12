مسعود امامی یگانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیتهایی که در حوزه گردشگری دارد، تکمیل زنجیره ارزش گردشگری را یکی از اولویتهای برنامه اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
وی افزود: در این راستا، امروز شاهد بهرهبرداری از فاز اول یک هتل چهار ستاره در شهرستان نمین هستیم. به همت سرمایهگذار محترم بخش خصوصی، ۸۶ طرح گردشگری در شهرستانهای استان با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲ همت در حال اجراست.
استاندار اردبیل گفت: سال گذشته ۲۰ همت تسهیلات از منابع مختلف در اختیار بخش گردشگری استان قرار دادیم. دو همت نیز علاوه بر آن از محل سفر رئیسجمهور به حمایت از واحدهای گردشگری اختصاص یافت.
امامی یگانه ادامه داد: انشاءالله تلاش ما برای بهرهبرداری از این واحدها یکی از اولویتهای سال جاری خواهد بود تا هم فرصتهای شغلی ایجاد کنیم و هم ارزش افزوده استان را در این زمینه ارتقا دهیم.
