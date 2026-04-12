  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

امامی یگانه: تکمیل زنجیره گردشگری اردبیل با ۴۲ همت سرمایه‌گذاری

اردبیل- استاندار اردبیل از تکمیل زنجیره ارزش گردشگری به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: هم اکنون ۸۶ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۴۲ همت در شهرستان‌های استان در حال اجراست.

مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه گردشگری دارد، تکمیل زنجیره ارزش گردشگری را یکی از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی قرار داده است.

وی افزود: در این راستا، امروز شاهد بهره‌برداری از فاز اول یک هتل چهار ستاره در شهرستان نمین هستیم. به همت سرمایه‌گذار محترم بخش خصوصی، ۸۶ طرح گردشگری در شهرستان‌های استان با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۲ همت در حال اجراست.

استاندار اردبیل گفت: سال گذشته ۲۰ همت تسهیلات از منابع مختلف در اختیار بخش گردشگری استان قرار دادیم. دو همت نیز علاوه بر آن از محل سفر رئیس‌جمهور به حمایت از واحدهای گردشگری اختصاص یافت.

امامی یگانه ادامه داد: ان‌شاءالله تلاش ما برای بهره‌برداری از این واحدها یکی از اولویت‌های سال جاری خواهد بود تا هم فرصت‌های شغلی ایجاد کنیم و هم ارزش افزوده استان را در این زمینه ارتقا دهیم.

کد مطلب 6798885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها